Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
Согласилась помочь инвалиду и обчистила его счёт: коварный поступок ельчанке придётся отрабатывать три месяца
Общество
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26 минут назад
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Очередной рейд по нелегалам на стройках: выявили семерых нарушителей
Двое работали вообще без документов.
«У пятерых иностранцев имелись документы, подтверждающие право на осуществление трудовой деятельности на территории Воронежа и Тамбова. Еще двое трудились без документов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Всего в округе выявлено 15 административных правонарушений в сфере миграции.
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