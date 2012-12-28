Очередной рейд по нелегалам на стройках: выявили семерых нарушителей

Двое работали вообще без документов.

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Всего в округе выявлено 15 административных правонарушений в сфере миграции.

Полицейские провели рейд на стройках Чаплыгинского округа, и выявили семерых иностранцев, которые работали с нарушением миграционного законодательства.«У пятерых иностранцев имелись документы, подтверждающие право на осуществление трудовой деятельности на территории Воронежа и Тамбова. Еще двое трудились без документов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.