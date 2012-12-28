52-летний ельчанин согласился улучшить качество сотовой связи и заплатил за это миллион

А 21-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» 180 000 рублей.

Список жертв мошенников пополнился 10 июня еще на несколько человек. Самые крупные потери из них понес 52-летний житель Ельца.— Мужчине позвонили от имени сотового оператора с предложением улучшить качество мобильной связи. Для этого ему прислали ссылку, которая, как оказалось, вела на вредоносную программу. Перейдя по ссылке, ельчанин предоставил мошенникам доступ к четырем своим счетам в различных банках. С них был списан миллион рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.37-летний липчанин с 31 мая по 7 июня общался якобы с продавцом лодочного мотора и перевёл мошеннику 11 000 рублей. В Грязях 37-летнего мужчину обманули на 15 000 рублей под предолгом ремонта автомобиля.А 21-летняя девушка с 6 по 9 июня перевела на «безопасный счёт» 180 000 рублей.