Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавших в Липецке братьев нашли
Происшествия
Пропавший 36-летний мотоциклист найден мёртвым в лесу
Происшествия
36-летний липчанин упал с девятого этажа
Происшествия
«Нива» перевернулась в Хлевенском районе: водитель умер в больнице
Происшествия
Сегодня в Липецке: ежегодный отчёт губернатора, выпускники каких вузов зарабатывают больше всех
Общество
«Металлург» в присутствии 3 тысяч болельщиков зарубился с лидером
Спорт
Температурный рекорд 1948 года побит
Погода в Липецке
Бывшему росгвардейцу Александру Капарулину отменили приговор
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти
Происшествия
Читать все
Новые рабочие места, рост экономики, медвуз — губернатор доложил о главном
Общество
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
В МЖК, 23-м и 27-м микрорайонах голосуют за дороги, детские площадки и уличное освещение
Общество
Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти
Происшествия
Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит
Происшествия
Полицейские задержали дрифтера на «Мерседесе»
Происшествия
Роман Ченцов: «Дедлайн по выносу сетей с моста на Октябрьской — 5-10 июля»
Общество
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Жители Липецкой области заключили договоров страхования почти на 1,8 миллиарда рублей — на 38% больше, чем год назад
Экономика
Тело пропавшего 8 июня мужчины нашли в сельском пруду
Происшествия
Читать все
Общество
320
42 минуты назад
2

Роман Ченцов: «Дедлайн по выносу сетей с моста на Октябрьской — 5-10 июля»

Глава Липецка взял слово с подрядчика, Уваровской ПМК-22, сдать мост в ноябре, как и положено муниципальным контрактом.

Сегодня глава Липецка Роман Ченцов побывал на месте реконструкции моста на улице Октябрьской. Его обновление мэрия проторговала еще год тому назад. Но работы по полной перестройке моста перенесли на этот год, ведь в прошлом году по соседству ремонтировались два других моста — на улицах Советской и Первомайской. Чтобы избежать транспортного коллапса, эти мосты подрядчик, ООО «Уваровская ПМК-22», делал поочередно.

bc726f46-2789-47ad-aa70-e19263c02a4a.jpg+2025-06-10-16.22.34+niz.jpg

aeae14ed-c333-4736-ae3c-ff6459d81373.jpg+2025-06-10-16.23.04+niz.jpg

Как только в мае на Первомайской по обновленному мосту вновь поехал транспорт, строители из Подмосковья пришли на третий свой объект.

4fd82f02-5db5-4a72-9103-73cb1c7ed1e1.jpg+2025-06-10-16.22.34+niz.jpg

04130009-a4f7-4396-a1f0-6bf6620e5d86.jpg+2025-06-10-16.23.04+niz.jpg

Но почему только сегодня мостостроители начали огораживать мост, если перекрыли его еще в мае? На этот резонный вопрос мэра ответил начальник участка ПМК-22 Александр Мухановский.

cf4a9c84-cfbe-458a-8ae1-ebd461420b31.jpg+2025-06-10-16.23.04+niz.jpg

51b4556e-ea00-46ad-9ec9-94cac7a917cd.jpg+2025-06-10-16.23.04+niz.jpg

Оказалось, что по состоянию на сегодня только «РИР» — «Энерго», липецкая дочка «Россетей» и «Газпром межрегионгаз Липецк» вынесли с места проведения работ свои сети. «РВК-Липецк» пока справился с такой же задачей на треть: компания провела санацию 800-миллиметрового канализационного коллектора и промыла 600-миллиметровый. На следующей неделе горводоканал начнет активные земляные работы по перекладке водопровода. Присутствовавший на совещании представитель «РВК» клятвенно пообещал закончить перекладку сетей к 5 июля. А вот провайдеры во главе с Ростелекомом еще даже и не приступили к этой работе. Впрочем, руководитель заказчика, городского управления строительства Владимир Поваляев сообщил мэру, что к этому сроку, к 5 июля, провайдеры тоже закончат переносить свои кабели.

e56f1405-3c8a-47d1-b13d-230c3824746c.jpg+2025-06-10-16.23.04+niz.jpg

Была и вторая причина с запозданием начала перестройки моста. Подрядчик, оценив риски для соседних с мостом старых зданий, отказался вбивать железобетонные сваи под новую конструкцию. Представители ПМК-22 заявили заказчику, что столичная проектная компания заложила избыточное количество железобетона для реконструкции этого самого маленького в Липецке моста и попросили изменить проект. Вариант с закладкой трубы большого диаметра для пропуска воды с автомобильной дорогой поверх нее у экспертов не прошел. Но проект все же пересмотрели: новый мост будет смонтирован на металлических винтовых опорах, которые просто ввинчиваются в грунт. Такие работы занимают значительно меньше времени. Плюс новый мост будет значительно легче ранее предусмотренного проектом.

— Первая часть изменений в проект уже у нас на столе. Сейчас мы закупаем винтовые сваи, — сказал мэру Александр Мухановский.

Осмотрев еще раз старый мост, Роман Ченцов отметил, что его несущие балки находятся в плачевном состоянии. Еще несколько лет, и мост мог бы просто провалиться.

d67c8f6f-985e-4f54-99d1-53ab65fa37b0.jpg+2025-06-10-16.24.04+niz.jpg

e9b51b73-adeb-4580-a821-2f8ed17b3500.jpg+2025-06-10-16.22.34+niz.jpg

На вопрос главы города о том, когда строители начнут демонтаж асфальта и самой конструкции представитель ПМК-22 ответил, что уже через неделю.

— Если в начале июля вы нам освободите от сетей фронт работ, то в ноябре, как и предусмотрено муниципальным контрактом, новый мост мы вам сдадим вместе с асфальтом, — сказал начальник участка подрядной организации.

Роман Ченцов услышанным был удовлетворен: «Дедлайн по выносу сетей с моста на улице Октябрьской — 5-10 июля. Дальше — ваша работа, которую вы должны закончить в ноябре».
Роман Ченцов
мост
2
0
1
1
6

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
11 минут назад
А 1-ю поликлинику на Советской когда откроют?!
Ответить
Семен Семеныч
16 минут назад
Винтовые сваи, металлические, проржавеют быстрее, чем проржавел бы бетон!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить