Роман Ченцов: «Дедлайн по выносу сетей с моста на Октябрьской — 5-10 июля»

Глава Липецка взял слово с подрядчика, Уваровской ПМК-22, сдать мост в ноябре, как и положено муниципальным контрактом.

Сегодня глава Липецка Роман Ченцов побывал на месте реконструкции моста на улице Октябрьской. Его обновление мэрия проторговала еще год тому назад. Но работы по полной перестройке моста перенесли на этот год, ведь в прошлом году по соседству ремонтировались два других моста — на улицах Советской и Первомайской. Чтобы избежать транспортного коллапса, эти мосты подрядчик, ООО «Уваровская ПМК-22», делал поочередно.Как только в мае на Первомайской по обновленному мосту вновь поехал транспорт, строители из Подмосковья пришли на третий свой объект.Но почему только сегодня мостостроители начали огораживать мост, если перекрыли его еще в мае? На этот резонный вопрос мэра ответил начальник участка ПМК-22 Александр Мухановский.Оказалось, что по состоянию на сегодня только «РИР» — «Энерго», липецкая дочка «Россетей» и «Газпром межрегионгаз Липецк» вынесли с места проведения работ свои сети. «РВК-Липецк» пока справился с такой же задачей на треть: компания провела санацию 800-миллиметрового канализационного коллектора и промыла 600-миллиметровый. На следующей неделе горводоканал начнет активные земляные работы по перекладке водопровода. Присутствовавший на совещании представитель «РВК» клятвенно пообещал закончить перекладку сетей к 5 июля. А вот провайдеры во главе с Ростелекомом еще даже и не приступили к этой работе. Впрочем, руководитель заказчика, городского управления строительства Владимир Поваляев сообщил мэру, что к этому сроку, к 5 июля, провайдеры тоже закончат переносить свои кабели.Была и вторая причина с запозданием начала перестройки моста. Подрядчик, оценив риски для соседних с мостом старых зданий, отказался вбивать железобетонные сваи под новую конструкцию. Представители ПМК-22 заявили заказчику, что столичная проектная компания заложила избыточное количество железобетона для реконструкции этого самого маленького в Липецке моста и попросили изменить проект. Вариант с закладкой трубы большого диаметра для пропуска воды с автомобильной дорогой поверх нее у экспертов не прошел. Но проект все же пересмотрели: новый мост будет смонтирован на металлических винтовых опорах, которые просто ввинчиваются в грунт. Такие работы занимают значительно меньше времени. Плюс новый мост будет значительно легче ранее предусмотренного проектом.— Первая часть изменений в проект уже у нас на столе. Сейчас мы закупаем винтовые сваи, — сказал мэру Александр Мухановский.Осмотрев еще раз старый мост, Роман Ченцов отметил, что его несущие балки находятся в плачевном состоянии. Еще несколько лет, и мост мог бы просто провалиться.На вопрос главы города о том, когда строители начнут демонтаж асфальта и самой конструкции представитель ПМК-22 ответил, что уже через неделю.— Если в начале июля вы нам освободите от сетей фронт работ, то в ноябре, как и предусмотрено муниципальным контрактом, новый мост мы вам сдадим вместе с асфальтом, — сказал начальник участка подрядной организации.Роман Ченцов услышанным был удовлетворен: «Дедлайн по выносу сетей с моста на улице Октябрьской — 5-10 июля. Дальше — ваша работа, которую вы должны закончить в ноябре».