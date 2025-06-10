Сегодня в Липецке: ежегодный отчёт губернатора, выпускники каких вузов зарабатывают больше всех
Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти
Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти
Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит
Жители Липецкой области заключили договоров страхования почти на 1,8 миллиарда рублей — на 38% больше, чем год назад
Общество
320
42 минуты назад
2
Роман Ченцов: «Дедлайн по выносу сетей с моста на Октябрьской — 5-10 июля»
Глава Липецка взял слово с подрядчика, Уваровской ПМК-22, сдать мост в ноябре, как и положено муниципальным контрактом.
Как только в мае на Первомайской по обновленному мосту вновь поехал транспорт, строители из Подмосковья пришли на третий свой объект.
Но почему только сегодня мостостроители начали огораживать мост, если перекрыли его еще в мае? На этот резонный вопрос мэра ответил начальник участка ПМК-22 Александр Мухановский.
Оказалось, что по состоянию на сегодня только «РИР» — «Энерго», липецкая дочка «Россетей» и «Газпром межрегионгаз Липецк» вынесли с места проведения работ свои сети. «РВК-Липецк» пока справился с такой же задачей на треть: компания провела санацию 800-миллиметрового канализационного коллектора и промыла 600-миллиметровый. На следующей неделе горводоканал начнет активные земляные работы по перекладке водопровода. Присутствовавший на совещании представитель «РВК» клятвенно пообещал закончить перекладку сетей к 5 июля. А вот провайдеры во главе с Ростелекомом еще даже и не приступили к этой работе. Впрочем, руководитель заказчика, городского управления строительства Владимир Поваляев сообщил мэру, что к этому сроку, к 5 июля, провайдеры тоже закончат переносить свои кабели.
Была и вторая причина с запозданием начала перестройки моста. Подрядчик, оценив риски для соседних с мостом старых зданий, отказался вбивать железобетонные сваи под новую конструкцию. Представители ПМК-22 заявили заказчику, что столичная проектная компания заложила избыточное количество железобетона для реконструкции этого самого маленького в Липецке моста и попросили изменить проект. Вариант с закладкой трубы большого диаметра для пропуска воды с автомобильной дорогой поверх нее у экспертов не прошел. Но проект все же пересмотрели: новый мост будет смонтирован на металлических винтовых опорах, которые просто ввинчиваются в грунт. Такие работы занимают значительно меньше времени. Плюс новый мост будет значительно легче ранее предусмотренного проектом.
— Первая часть изменений в проект уже у нас на столе. Сейчас мы закупаем винтовые сваи, — сказал мэру Александр Мухановский.
Осмотрев еще раз старый мост, Роман Ченцов отметил, что его несущие балки находятся в плачевном состоянии. Еще несколько лет, и мост мог бы просто провалиться.
На вопрос главы города о том, когда строители начнут демонтаж асфальта и самой конструкции представитель ПМК-22 ответил, что уже через неделю.
— Если в начале июля вы нам освободите от сетей фронт работ, то в ноябре, как и предусмотрено муниципальным контрактом, новый мост мы вам сдадим вместе с асфальтом, — сказал начальник участка подрядной организации.
Роман Ченцов услышанным был удовлетворен: «Дедлайн по выносу сетей с моста на улице Октябрьской — 5-10 июля. Дальше — ваша работа, которую вы должны закончить в ноябре».
2
0
1
1
6
Комментарии (2)