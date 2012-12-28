Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Общество
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6 минут назад
Наконец-то она появилась! На рынке продают местную клубнику
Итоги недели: цены.
Наша корзина дорогих продуктов тоже «похудела» — на 12 рублей 89 копеек.
На Центральном рынке наконец-то появилась местная клубника! Ее можно найти по запаху — аромат от ягодных рядов стоит на несколько десятков метров.
Кстати, с точки зрения ботаники клубника — не ягода, а орех. Мякоть, которую мы едим — разросшееся цветоложе. Мелкие семечки в ней считаются сухими орешками. Научное название клубники — садовая земляника.
Продавцов клубники на Центральном рынке довольно много. Но покупатели в очереди не выстраиваются, больше прицениваются. А продавцы не склонны демпинговать — клубника только пошла. Цены от 300 до 450 рублей за килограмм. Но при этом, местная клубника немного дешевле привозной, которую предлагают по 450-500 рублей.
В прошлом году первые ягоды продавали по 450-500 рублей.
Местные огурцы, напротив, дороже привозных. Свойские предлагают по 200-250 рублей за килограмм (в прошлом году в это время они стоили уже по 130 рублей). А привозные можно купить и по 60 рублей за килограмм.
В магазине средняя цена огурцов — чуть дороже 80 рублей. На одном из прилавков мы увидели огурцы с разницей в цене — 40 копеек. На вид огурцы были одинаковыми, зачем к ним два ценника — непонятно.
В другом магазине огурцы продавали поштучно. Так что внимательнее смотрите на ценники.
С началом лета дешевеют овощи: например, свежая капуста.
Картофель, который еще недавно стоил 100 рублей за килограмм, можно купить в магазине по 73 рубля 39 копеек.
А у яблок пока межсезоне: старый урожай почти съели, а новый еще не созрел. Цены на них только растут, медленно приближаясь к 200 рублям.
Дешевеет сливочное масло.
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