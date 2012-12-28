Липецкая клубника дешевле привозной

Итоги недели: цены.

В конце недели мы, как обычно, проверили цены в сетевых магазинах, дискаунтере и на рынке.Наша корзина дешевых продуктов еще немного подешевела с прошлой недели — на 43 рубля 67 копеек. На рынке снова появились яйца по 60 рублей за десяток, а в магазинах подешевели бананы.Корзина дорогих продуктов увеличилась в цене на 83 рубля 28 копеек. В основном из-за подорожания свинины.На Центральном рынке заняты уже все сезонные ряды: полно местной клубники. Продавцы рассказывают друг другу о том, как у знакомых померзла ягода. Однако, судя по предложению, без ягод мы точно не останемся. Другой вопрос, какова цена. Местную клубнику, кстати, продают дешевле, чем привозную, в среднем рублей на сто.Скоро начнется сезон заготовок. Мы заметили, что поднимается цена на сахар. Немного — на рубль, два. И не во всех магазинах. Но осадочек остался.В одном из магазинов, кстати, продавали сахар по очень привлекательной цене. Но с условием, не больше 20 килограммов в одни руки. Если больше, то цена выше.Цены на карбонат на Центральном рынке различаются почти в два с половиной раза: от 400 до 900 рублей. При этом жалуются на малое количество покупателей как продавцы дорогого, так и продавцы дешевого мяса.Местные огурцы начинают сбавлять в цене, и она приближается к разумной. Зато редис дорожает. Первый свежий корнеплод уже не пользуется популярностью у покупателей из-за большого выбора других овощей.