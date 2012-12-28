В Усманском районе сгорел магазин

А в Липецке — теплица.



Утром 3 июня в селе Девица Усманского района сгорел одноэтажный магазин площадью 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Уже вечером в липецком СНТ «Цементник» огонь не пощадил теплицу из поликарбоната площадью шесть квадратных метров.Также в этот день пожарные потушили мусор на открытых пространствах в селе Казинка Грязинского района и селе Конь-Колодезь Хлевенского района, сухую траву в селе Голиково Елецкого района и выезжали на подгоревшую пищу в семнадцатиэтажке на улице Меркулова в Липецке.