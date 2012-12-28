56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Происшествия
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24 минуты назад
В Усманском районе сгорел магазин
А в Липецке — теплица.
Уже вечером в липецком СНТ «Цементник» огонь не пощадил теплицу из поликарбоната площадью шесть квадратных метров.
Также в этот день пожарные потушили мусор на открытых пространствах в селе Казинка Грязинского района и селе Конь-Колодезь Хлевенского района, сухую траву в селе Голиково Елецкого района и выезжали на подгоревшую пищу в семнадцатиэтажке на улице Меркулова в Липецке.
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