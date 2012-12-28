Благоустройство дворов, ремонт дорог и проездов, вопросы безопасности: жители 18-го округа обсудили его будущее

19 мая в школе №72 имени Героя России Феодосия Гануса прошла очередная стратегическая сессия Клуба городского жителя. Жители 18-го депутатского округа горсовета обсуждали, как сделать свой подъезд, дом или двор лучше.



Сначала модератор сессии депутат горсовета Игорь Подзоров, который с 2020-го года представляет интересы жителей этого округа, рассказал о будущем самой 72-й школы.По наказам избирателей у нее недавно убрали травмоопасную металлическую лестницу, отремонтировали дорогу к школе. А уже к новому учебному году преобразится школьная спортплощадка — на её обустройство выделено 4 миллиона рублей.Саму школу, которой уже 28 лет, тоже ждёт капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования»: отремонтируют ее кровлю, фасады, инженерные коммуникации, помещения, закупят новую мебель и учебное оборудование.Но родителей волновали не только комфорт, но и безопасность детей. О ней в округе тоже заботятся: установлена 531 камера наблюдения, из которых 32 — на проспекте Победы.В 2025 году в 18-м округе по наказам избирателей запланированы два события: ямочный ремонт внутридворовых проездов от дома №3 до дома №25 по проспекту Победы (на эти цели потратят 2 миллиона 130 тысяч рублей) и от дома №3а на площади Победы до дома №14 по проспекту Победы (на это выделено 570 тысяч рублей). Но в этом году каждый округ Липецка дополнительно получил губернаторскую поддержку на благоустройство в размере 5 миллионов рублей. На что потратить эти деньги — и решали участники стратегической сессии.— У каждого из вас есть своя боль, своё чаяние, которые хочется напрямую высказать депутату. На предыдущей стратегической сессии жители частного сектора меня спросили: «А можно мы свои направления работы в округе допишем?». Конечно, можно! Я всегда за живое обсуждение наших проблем, нацеленное на дальнейшее их решение! — сказал Игорь Подзоров.И оказалось — липчанам есть что обсудить. Ирина Золотова с улицы Урожайной пожаловалась на «вечную лужу» во дворе площади Победы, 3а — возле «Пятёрочки» у Центрального рынка. Этот двор не только постоянно тонет, но и постоянно завален мусором.— Знаю об этой проблеме. Она существовала задолго до моего прихода в округ. В 2021-м году там провели работы, закопали емкость, в которую собирается вода. Единственное — теперь управляющая компания, которая обслуживает этот дом и этот двор, должна хотя бы изредка воду откачивать, иначе при первом же дожде она снова выходит наружу, — рассказал Игорь Подзоров.Жители частного сектора в районе улицы Папина просили побольше камер наблюдения — чтобы бороться с наркоманами и закладчиками. Игорь Подзоров согласился, что камеры нужны: по статистике полиции, c их внедрением на 50% увеличивается раскрываемость преступлений.— И у «Пятёрочки» возле остановки Юных Натуралистов из-за разгружающихся у магазина машин вечно разбита дорога! — Продолжали возмущаться липчане.— Это наш округ, пометим, — ответил им Игорь Подзоров.Многие участники встречи просили установить детское и спортивное оборудование во дворах. Например, Виталий Мещеряков из дома №2 по улице Ульяны Громовой.— Прямая дорога — это программа благоустройства дворовых территорий «Мой двор». Но для участия в ней необходимо собрание собственников и согласие не менее 2/3 жильцов на софинансирование проекта в сумме не менее 1% от стоимости. Собраться и договориться — это самое сложное! После этого всё просто. У нас в этом году уже пятый двор вступает в программу. Из примеров преображения — дворы у дома №55 по улице Неделина, у дома №38 по улице Гоголя, у «свечки» на Балакирева, 1, — сказал Игорь Подзоров.Обсудили тему о соблюдении ПДД водителями автомобилей. Несколько человек попросили поставить камеру рядом со светофорами у перекрёстка улиц Папина и Юных Натуралистов. Там ходят дети сразу из двух школы — №45 и №72. И водители далеко не всегда соблюдают скоростной режим. А автомобильный трафик только растёт. И будет еще больше — неподалёку возводят два 17-этажных дома.Вообще, дорожная повестка оказалась очень больной для жителей округа. Особенно в связи с ростом нового ЖК на улице Перова.— Я говорил об этом с вице-мэром— председателем департамента градостроительства и архитектуры Светланой Сурмий. Почему при возведении новых домов мы думаем о воде, электричестве и других коммуникациях, а о дорогах не думаем?! — согласился Игорь Подзоров.Людмила Лукашова от лица всех жителей домов по проспекту Победы посетовала, что с ростом автомобильного трафика их дворы стали проездными — по ним объезжают пробки и светофоры.Анна Кононова из дома №12 и Лариса Терехова из дома №14 по проспекту Победы рассказали, что с появлением рядом частного медицинского центра «Андромеда» территория у их домов и вовсе превратилась в сплошную парковку. Они же попросили поставить шлагбаумы или хотя бы положить искусственные неровности — «лежачих полицейских». Аргументов много — и потенциальная опасность для детей, и постоянно разбитые дороги.Игорь Подзоров посоветовал собственникам выйти с такой инициативой в Госавтоинспекцию и в администрацию города. Ведь именно за инициативой самих липчан — будущее. Тем более на работу со стороны управляющих компаний в последнее время было надежды мало: около 70-75% жилого фонда округа было закреплено за проблемными компаниями «Вариант» и «Маяк». Но сейчас ситуация должна измениться в лучшую сторону.Жильцы домов №12 и №14 по проспекту Победы также в очередной раз пожаловались на заброшенный частный дом №47 по улице Гоголя. Напомним, с проблемой этого дома Игорь Подзоров уже детально разбирался: есть наследственное дело, хозяин одноэтажной заброшки живёт в Латвии и снести дом пока нельзя.Из этих же домов посетовали на ужасающее состояние дворовой детской площадки. Для свисающего над ржавыми каруселями дерева даже установили самодельную подпорку — чтобы оно не рухнуло на детей! Горки заросли травой, сиденья с качелей и вовсе отвалились, а на расположенной рядом подстанции «Россетей» появились неприглядные надписи.На стратегической сессии Клуба городского жителя к Игорю Подзорову обращались и с более частными проблемами. Валентина Киселёва попросила убрать свисающий над вторым подъездом дома №1б по улице Папина потенциально опасный козырёк. Кто-то жаловался на старое дерево, кто-то — на шум у «наливаек», а кто-то — на конфликтных соседей и стихийные приюты для бездомных собак и кошек во дворе. Игорь Подзоров обещал детально и внимательно разобраться со всеми такими обращениями и лично проверить проблемные адреса на соблюдение правил благоустройства.