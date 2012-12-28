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Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
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76
15 минут назад

Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы

А дамочка всего лишь хотела заработать 10 тысяч рублей.

В Усмани перед судом предстанет 36-летняя женщина, которой грозит срок за незаконное образование юридического лица.

Возможно, дама не осознавала тяжесть ответственности, когда давала согласие своему знакомому на то, чтобы тот зарегистрировал на неё фирму. Как пояснили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина нуждалась в деньгах и согласилась на разовое вознаграждение в 10 тысяч рублей. К управлению фирмой, которая якобы оказывала услуги в сфере дизайна, женщина отношения не имела.

Между тем, такие фирмы могут быть использованы мошенниками. Тех. кто помогает осуществлять такие схемы называют дропами или дпоррерами – они предоставляют свои данные, банковские счета и т.д. За это предусмотрена уголовная ответственность, причём серьёзная. По пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» жительнице Усмани теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело
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