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15 минут назад
Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
А дамочка всего лишь хотела заработать 10 тысяч рублей.
Возможно, дама не осознавала тяжесть ответственности, когда давала согласие своему знакомому на то, чтобы тот зарегистрировал на неё фирму. Как пояснили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина нуждалась в деньгах и согласилась на разовое вознаграждение в 10 тысяч рублей. К управлению фирмой, которая якобы оказывала услуги в сфере дизайна, женщина отношения не имела.
Между тем, такие фирмы могут быть использованы мошенниками. Тех. кто помогает осуществлять такие схемы называют дропами или дпоррерами – они предоставляют свои данные, банковские счета и т.д. За это предусмотрена уголовная ответственность, причём серьёзная. По пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» жительнице Усмани теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
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