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сегодня, 08:23
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Запрет для госорганов общаться через иностранные мессенджеры, новые правила для смены пароля на Госуслугах

С июня в России начнут действовать дополнительные меры по борьбе с кибермошенничеством - банкам, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам запретят общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.

Сообщение с кодом для смены пароля от Госуслуг больше нельзя будет получить во время телефонного разговора – его пришлют только после окончания разговора. Для снятия самозапрета на оформление кредита раньше установленного срока потребуется оформить усиленную электронную квалифицированную подпись. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в июне.

Для банков и госорганов вводится запрет на иностранные мессенджеры

С 1 июня начинает действовать запрет для госорганов, банков, операторов связи и владельцев маркетплейсов связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Ограничение распространяется на госорганы, компании с госучастием, банки, маркетплейсы и соцсети с аудиторией от 100 тысяч пользователей. Прежде банкам и некоторым другим юрлицам при реализации услуг нельзя было использовать иностранные мессенджеры из перечня Роскомнадзора, чтобы передавать, например, платежные документы и персональные данные граждан РФ. Этот запрет также сохраняется. Через мессенджеры допустимо рассылать только такую информацию, которая является общедоступной и продублирована в интернете. Новые правила вводятся в рамках усиления мер против киберпреступности.

Кроме того, одновременно с этим вводится запрет на отправку кодов подтверждения для портала «Госуслуги» во время телефонного разговора, когда гражданин потенциально может находиться под контролем злоумышленников. Мобильные операторы будут обязаны отправлять СМС-коды для доступа к «Госуслугам» исключительно после завершения телефонного разговора.

Для отмены самозапрета на кредит потребуется усиленная электронная подпись

С 1 июня заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать через Госуслуги только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Обычный вход по паролю больше не подойдет. Прежде для отмены самозапрета существовали три способа: лично через визит в МФЦ, дистанционно через портал «Госуслуги» с использованием усиленной неквалифицированной подписи (НЭП) или так же дистанционно, но с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), теперь будет исключен вариант с использованием неквалифицированной электронной подписи.

Фармацевты окажутся частью системы здравоохранения

С 1 июня аптеки, в том числе производственные, будут интегрированы в систему здравоохранения – в настоящее время их деятельность отнесена к сфере торговли. Это предполагает приказ Росстандарта № 268-ст, изменивший Общероссийский классификатор видов экономической деятельности для аптек. У фармацевтических работников появится возможность пользоваться льготами и преференциями, которые ранее были доступны только сотрудникам медицинских учреждений. Так, сотрудники аптек смогут получать медицинский стаж, льготные отпуска и другие преференции, как и остальные медработники. Цены на жизненно важные лекарства остаются под контролем государства, смена сферы деятельности на них не отразится.

Регионы смогут самостоятельно выбирать систему местного самоуправления

Новый закон о местном самоуправлении с 19 июня заменит предыдущий, действовавший с октября 2003 года. Новым документом предусмотрены 3 вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования в городах федерального значения. Также регионы смогут самостоятельно определять – переходить на одноуровневую систему организации и деятельности органов местного самоуправления, или сохранить двухуровневую (с городскими и сельскими поселениями в составе муниципального района).

Уточняется порядок внесения малых и средних предприятий в единый реестр

Организации малого и среднего бизнеса, которые были созданы через преобразование из других компаний, а не созданы «с нуля», не признаются «вновь созданными» - таким образом в законе устраняется неопределенность, связанная с включением субъектов малого и среднего предпринимательства в единый реестр. Это не позволит компании использовать сомнительные схемы, при которых они якобы новые, а по сути просто перерегистрировались, чтобы получить доступ к льготам.

Кроме того, процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки упрощается. Также в реестры будут вносить более точные сведения о юридических лицах и ИП, включая дату регистрации, форму создания (с нуля или через реорганизацию)

Бизнес будет оштрафован, если не уведомит о начале деятельности

Предприятиям, которые не уведомили контролирующие органы о начале своей работы, придется заплатить штраф до 60 тысяч рублей. Сейчас штраф для предприятия за подобное нарушение составляет 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – 3-5 тысяч рублей. Нарушением будет считаться не только неуведомление о начале предпринимательской деятельности, но и сама эта деятельность. Ужесточение связано с тем, что часть предпринимателей, открывая ту же точку общепита, не спешат подать в Роспотребнадзор необходимое заявление, тогда как речь идет о безопасности для граждан предоставляемой услуги. Новые нормы заработают с 27 июня.

Некоммерческие организации смогут помогать осужденным

В перечень организаций, которые имеют право оказывать содействие людям, находящимся в исправительных центрах, исправительных учреждениях, дисциплинарных воинских частях, помимо общественных объединений, включат социально ориентированные и автономные некоммерческие организации, ассоциации и фонды. Представители таких организаций смогут войти в состав попечительского совета при исправительном учреждении.

Для иностранца, который въезжает в страну без визы, потребуется специальный QR-код

С 30 июня для зарубежных граждан, въезжающих в Россию без визы, вводится обязательный QR-код - начинается второй этап эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию. Цифровую регистрацию иностранный гость должен будет пройти минимум за 72 часа до прибытия через специальное приложение Госуслуг. Исключением по срокам станут люди, приехавшие в Россию по срочному делу (например, из-за смерти родственника). Им можно будет зарегистрироваться за четыре часа.
законы
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Комментарии (2)

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Мизантроп
16 минут назад
Вообще заблокировать все эти месенджеры, это инструмент мошенников. А вам только свое время убивать рассылая всякую хрень.
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Времена
43 минуты назад
Ещё чего -нибуть супер гениального придумают , а население не растёт, а падает почему то
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