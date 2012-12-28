На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

1 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители четырех улиц на территории 15 микрорайона-Студенческого городка, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37, 37а, 39 в 15-м микрорайоне.Подвоз воды будет организован по адресу: 15-й микрорайон, 22, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.