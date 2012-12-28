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В профессиональный праздник предприниматели РОРП ЛО обсудили, как конкурировать по-умному
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Общество
277
41 минуту назад

В профессиональный праздник предприниматели РОРП ЛО обсудили, как конкурировать по-умному

26 мая в России отмечается День предпринимателя. В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области накануне провели  обучающую встречу с участием бизнес-тренера Леонида Васильева на тему «Конкурировать по-умному». 

—  Предприниматели — это созидатели, талантливые и инициативные люди, которые не боятся рисковать и обладают уникальной особенностью превращать идеи в реальность. Это всё про вас — про людей, которые упорно и настойчиво идут к своей цели. Предпринимательство — сложный путь. Это умение брать ответственность не только за себя, но и за свою команду. Мне хочется пожелать всем вам ещё больше новых идей, энергии для их воплощения и надёжных партнёров! И конечно — всегда оставаться успешными. Сегодняшняя встреча как раз про это. Конкуренция становится всё жёстче и как правильно действовать в новых реалиях — об этом мы сегодня и поговорим, — отметила в самом начале встречи заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

Затем слово взял спикер Леонид Васильев. Он начал с истории — утром пытался вызвать такси на вокзал в условиях ограничений мобильного интернета. Не получилось и с арендой электросамоката. Новые реалии и неожиданные вызовы — это как раз то, с чем постоянно приходится сталкиваться бизнесу. 

Леонид Васильев — кандидат экономических наук и тренер по тематике стратегического управления,  занимался разработкой программ МВА, автор более 30 научных публикаций по стратегическому управлению и бизнес - образованию. 

— Ваш опыт — гораздо ценнее моих знаний, — сразу скромно заметил Леонид Васильев. 

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В ходе встречи бизнесмены обсудили многие аспекты и изменения, влияющие на правила игры и ведение бизнеса: от развития рынков и растущей конкуренции до неопределённости внешней среды. Наиболее приемлемой стратегией в таких условиях является не когда «маршрут построен», а когда всё же как-то удаётся держать выбранный курс при изменениях ландшафта. 

В части стратегического мышления в бизнесе, Леонид Васильев приводил много примеров. Так, он вспомнил про Зефирный эксперимент — серии исследований отсроченного удовольствия, проведённых в конце 1960- х. Когда, детей оставляли в комнате с зефиром и те, кто не съел его, чтобы позже получить второй зефир, стали более успешными в жизни чем те, которые съели зефир сразу. Так и с прибылью в бизнесе — это всегда не только про сейчас, но и про то, что будет потом. 

Обсудили и возможный горизонт планирования. Сошлись на двух- трех годах. Ведь предприниматели теперь идут не из точки А в точку В, поскольку точка «В» часто размыта, а еще нужно удержаться в кризисные моменты и вовремя разглядеть «слепые зоны». 

Как это сделать? А еще как быть со стратегией, когда уходят люди? И почему уходят клиенты, теряются технологии и что случилось бы с бизнесом, если вы завтра из него уйдете? 

Интерактива во время встречи «Конкурировать по-умному» было много: например,  предпринимателям предложили написать своё имя и рядом ключевую компетенцию. А еще напомнили: они не только собственники бизнеса, но и носители его стратегической памяти. Также для бизнесменов провели мини-диагностику их гибкости. 

Леонид Васильев обратил внимание на  точки усталости в бизнесе — в продукте, клиенте, канале, партнёре, и призвал думать о новом витке развития уже на этапе роста и расцвета.  

Участники встречи анализировали, что изменилось в создании конкурентного преимущества. Оказалось — перемены кардинальные: если раньше компании «окружали себя заборами», чтобы оградиться от конкурентов - теперь создают экосистемы и занимают разные ниши одновременно. Конкуренцию стоит оценивать в относительных результатах и помнить, что это путь к обучению и развитию.

Бизнес меняется и продолжит это делать. Об этом говорит и статистика: 80% компаний, основанных до 1980 года, не дожили до нашего времени, а через пять лет исчезнут еще 17%. А по прогнозам в ближайшее время более 30% мировой экономики обеспечат цифровые платформы. 

Участникам встречи напомнили фразу из «Алисы в Зазеркалье»:  «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». 

Предпринимателям показали, как определять ключевые факторы успеха для разных отраслей бизнеса, познакомили с уникальной системой доставки Даббавала из Индии, потренировали навык форсайта (дальновидности). В итоге сделали вывод, что устойчивость — это результат открытости к возможностям.

— Образовательный курс «Как конкурировать по-умному» оказался всем нам очень полезен: он о том, как не просто оставаться на рынке — о том, как быть лидером,  где искать источники конкурентных преимуществ.  Все участники Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области разные с точки зрения направлений бизнеса, но каждое слово мы ловили и близко воспринимали относительно именно своей сферы. Встреча получилась очень интересной! — подвела итог заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

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