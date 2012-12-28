Гулял по району и сорвал камеру: 20-летнего липчанина задержали по подозрению в краже

Провайдеру был причинен ущерб в 14 тысяч рублей.

В вашем браузере отключен JavaScript

20-летний липчанин задержан по подозрению в краже на улице Шуминского уличной камеры видеонаблюдения. В полицию обратился представитель интернет-провайдера и заявил об ущербе около 14 000 рублей.«20-летний подозреваемый пояснил, что 13 февраля, проходя мимо дома по улице Шуминского, обратил внимание на камеру видеонаблюдения, установленную на столбе. Сорвав камеру, парень оставил её себе, а затем, осознав, что она ему не нужна, выбросил», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Отделом полиции №7 возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».