+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Экономика
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сегодня, 10:42
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Статистика: в Липецкой области в апреле подорожали овощи и фрукты, подешевели яйца
Инфляция в Липецкой области в апреле 2025 года составила 0,6%. При том, за январь-апрель потребительские цены в регионе выросли на 3,29%, сообщает Липецкстат.
Вместе с тем цены на яйца снизились на 5%, мясо птицы, крупы и бобовые — на 2%, сахар, сливочное масло – на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 1%.
Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,34%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 2,14%. Так, в апреле стали дороже на 3% цены на велосипеды для взрослых, на 1% подорожали моторное топливо, товары для животных, медикаменты, печатные издания, ювелирные изделия, моющие и чистящие средства, спички, школьно-письменные принадлежности, легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, ковры и ковровые изделия. Вместе с тем цены на персональные компьютеры, телерадиотовары снизились на 2%, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%.
Услуги в апреле стали обходиться дороже в среднем на 0,4%, а за четыре месяца в целом — на 3,79%. В этой группе стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования подорожала на 8%, услуги по подключению к сети Интернет, услуги городской телефонной связи – на 5%, плата за шиномонтаж колес легкового автомобиля – на 4%, ритуальные услуги, услуги организаций культуры — на 3%, услуги по ремонту одежды, услуги гостиниц и экскурсионные услуги — на 2%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, жилищные услуги, услуги профессионального обучения — на 1%.
Одновременно с этим подешевели услуги банков на 13%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) — на 1%.
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