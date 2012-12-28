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сегодня, 10:42
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Статистика: в Липецкой области в апреле подорожали овощи и фрукты, подешевели яйца

Инфляция в Липецкой области в апреле 2025 года составила 0,6%. При том, за январь-апрель потребительские цены в регионе выросли на 3,29%, сообщает Липецкстат. 

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,93% (по итогам января-апреля поднялись в цене на 3,95%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в апреле на 5%, мясные субпродукты, фруктово-ягодные консервы, хлопья из злаков (сухие завтраки), макаронные изделия, мороженое — на 3%, подсолнечное масло, томатные консервы, чай, кофе, какао — на 2%, сухие молочные смеси для детского питания, мясо животных, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, сыры, кондитерские изделия, творожные сырки, глазированные шоколадом, рыбопродукты, минеральная и питьевая вода — на 1%.
Вместе с тем цены на яйца снизились на 5%, мясо птицы, крупы и бобовые — на 2%, сахар, сливочное масло – на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 1%.

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,34%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 2,14%. Так, в апреле стали дороже на 3% цены на велосипеды для взрослых, на 1% подорожали моторное топливо, товары для животных, медикаменты, печатные издания, ювелирные изделия, моющие и чистящие средства, спички, школьно-письменные принадлежности, легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, ковры и ковровые изделия. Вместе с тем цены на персональные компьютеры, телерадиотовары снизились на 2%, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%. 

Услуги в апреле стали обходиться дороже в среднем на 0,4%, а за четыре месяца в целом — на 3,79%. В этой группе стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования подорожала на 8%, услуги по подключению к сети Интернет, услуги городской телефонной связи – на 5%, плата за шиномонтаж колес легкового автомобиля – на 4%, ритуальные услуги, услуги организаций культуры — на 3%, услуги по ремонту одежды, услуги гостиниц и экскурсионные услуги — на 2%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, жилищные услуги, услуги профессионального обучения — на 1%.

Одновременно с этим подешевели услуги банков на 13%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) — на 1%.

инфляция
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Липчанин
25 минут назад
да здравствует 25 съезд КПСС товарищи.Верной дорогой идем.
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Мудрый
25 минут назад
При такой инфляции, правительство должно само уходить в отставку...
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Р
сегодня, 11:05
По плану 3.29 за 4 месяцев, умножаем на 3 получаем инфляцию свыше 12 процентов, это только официальная. И в том году столько же. А зарплату два года не подпимают. Зато в верхах постоянно врут о росте благосостояния.
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Р
сегодня, 10:56
Как кто то постоянно говорит 4 экономика. Просто позор
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