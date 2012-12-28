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сегодня, 17:36
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В районах Тракторного, Сырского Рудника, Коровино и центра Липецка отключат холодную воду

20 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды ограничат в центральной части города, районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 9, 41 на плорщади Коммунальной, №№ 10, 12, 14, 14а, 41 по улице Коммунальной, №№ 58, 61 по улице Октябрьской, №№ 6, 14 по улице Фрунзе, № 59 по улице Первомайской, № 1 по улице Барашева, №№ 55, 57 по улице Неделина, №№ 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23 по улице Краснозаводской, №№ 4, 4б, 6, 6а по улице 3 Сентября, №№ 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 22а, 24, 24 вл. 1, 24 вл. 2, 24 вл. 3, 27, по улице Коммунистической, № 4 по улице Жуковского, №№ 1а, 3, 4, 5, 6 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 3, 5, 8а по улице Краснознаменной, №№ 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10 по улице Ленинградской, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а по улице Волгоградской, № 1а в 1-м Театральном переулке, №№ 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а по улице Неделина, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е по улице Мичурина, № 4 по улице Нагорной. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Костенко, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Котовского, Кооперативной, Нагорной, Орджоникидзе, переулков Кочубея, Морозова, Дубинина, Нагорного.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
20 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №3 1-5 по проезду Шишкина, №№ 1, 31в, 31г, 31д, 31е, 35а по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, на улицах Кротевича, Взлетной, Маргелова, Романовской, в садоводчествах «Венера», «Весна», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник». 

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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Шо опьять
сегодня, 19:03
У Вас одна движуха и рывки.
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Гость
сегодня, 18:01
С повышение тарифа отключений будет ещё больше. Там хоть осталось что латать почти одни ите же районы.
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САИ
сегодня, 17:48
Опять это РВК. У неё все аварии по плану!!!
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