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сегодня, 16:09
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30 миллионов рублей на отсыпку шлаком дорог в частном секторе выделила мэрия Липецка

На эту сумму можно будет закупить 25 000 тонн материала с доставкой на места и последующим его уплотнением.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило о поиске подрядчиков на отсыпку дорог в частном секторе, выделив на это 30 млн рублей.

Контракт предполагает перевозку исполнителем работ материала самосвалами с территории Новолипецкого комбината на места строительства оснований под дороги. Предполагается, что в частный сектор завезут порядка 25 000 тонн шлакового щебня, планирование дорог (где-то щебнем отсыпят уже накатанные грунтовые участки, где-то придется срезать под верхний слой грунта), уплотнение материала катками.

Этот контракт должен быть исполнен до 25 ноября.

Также 30,2 миллиона рублей администрация города решила потратить на исполнение наказов избирателей по локальному ремонту тротуаров и дорог на улицах Южная (поселок Новая жизнь), Маяковского, Верхней, Индустриальной, Депутатской, 50 лет НЛМК, Папина, Ворошилова, Прокатной, Жуковского, проспекте Победы.

Срок исполнения этого контракта — 29 августа. Подрядчику предстоит отремонтировать с выравниванием под дорожное покрытие дождеприемники ливневой канализации (где они есть) и люки смотровых колодцев подземных коммуникаций, отремонтировать при необходимости изношенное основание дорог и пешеходных зон, добавить новый бордюрный камень там, где его нет или он разрушен, срезать верхний слой дорожного покрытия и настелить два слоя свежего асфальта.
ремонт дорог
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Комментарии (14)

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Жители
6 минут назад
В с.Стебаево Липецкого р-на уже более двадцати лет асфальтируют. Не ходьба, а мучение. Жаль нет заслуженных.
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Сселки
сегодня, 20:20
А когда у нас начнут ремонтировать и делать тратуар по ул.советская .
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Пеньсия
сегодня, 19:42
Жители ул. Летней в с. Косыревка обратились к главе сельской администрации, чтобы сделали дорогу т.к. дорога кстати отсыпанная щебнем за счёт местных жителей пришла в негодность. Дорогу разбили самосвалы которые не имели права там передвигаться, но ни это главное , она или он глава дали указание просто перекопать дорогу, чтобы по ней не ездили так как у них нет денег на ремонт
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Дитель НЖ
сегодня, 18:25
Локальный ремонт, это сила. По ул. Таежной в п. Новая Жизнь, уже сделали. Ужас, стыдно за наш город. При отсутствии асфальта по улице, положить "шлепки" непонятного материала прямо в лужи, это называется ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ? Положите асфаль уже конце, концов. К Детскому садикку не подьехать.
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Липецкий парадокс
сегодня, 18:09
Жители, улицы Асфальтной, не смотря на название, всё таки надеяться, что ее когда то за асфальтитуют
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Кашмар
сегодня, 18:06
За чем нам эта гадость, дышать.
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Мистер очевидность
сегодня, 18:00
Скажите всесильные когда асфальт на Стаханова поменяете ???
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житель
сегодня, 17:47
сезон наживы начался.скоро отпуска,надо отдыхать в престижных местах и с комфортом,а осень потом покажет и будет как всегда.спишут на погоду,на людей,на происки не доброжелателей.
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Ентот пэтриот
сегодня, 17:32
Я так понял нам даже шлаком дорогу не засыпят
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Савелий
сегодня, 17:04
А это экологично? Отсыпать дороги шлаком в жилом секторе?
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