30 миллионов рублей на отсыпку шлаком дорог в частном секторе выделила мэрия Липецка

На эту сумму можно будет закупить 25 000 тонн материала с доставкой на места и последующим его уплотнением.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило о поиске подрядчиков на отсыпку дорог в частном секторе, выделив на это 30 млн рублей.Контракт предполагает перевозку исполнителем работ материала самосвалами с территории Новолипецкого комбината на места строительства оснований под дороги. Предполагается, что в частный сектор завезут порядка 25 000 тонн шлакового щебня, планирование дорог (где-то щебнем отсыпят уже накатанные грунтовые участки, где-то придется срезать под верхний слой грунта), уплотнение материала катками.Этот контракт должен быть исполнен до 25 ноября.Также 30,2 миллиона рублей администрация города решила потратить на исполнение наказов избирателей по локальному ремонту тротуаров и дорог на улицах Южная (поселок Новая жизнь), Маяковского, Верхней, Индустриальной, Депутатской, 50 лет НЛМК, Папина, Ворошилова, Прокатной, Жуковского, проспекте Победы.Срок исполнения этого контракта — 29 августа. Подрядчику предстоит отремонтировать с выравниванием под дорожное покрытие дождеприемники ливневой канализации (где они есть) и люки смотровых колодцев подземных коммуникаций, отремонтировать при необходимости изношенное основание дорог и пешеходных зон, добавить новый бордюрный камень там, где его нет или он разрушен, срезать верхний слой дорожного покрытия и настелить два слоя свежего асфальта.