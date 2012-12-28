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Бездомные собаки покусали 14-летнего мальчика: елецкая мэрия выплатит ему 75 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 13:35
Попавшийся за рулём без прав иностранец предложил инспектору ДПС 4000 рублей
В итоге попытка дать взятку обошлась мужчине в 24 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, утром 2 октября прошлого года на улице Пушкина в Ельце мужчину за рулём автомобиля «Додж Стратус» остановил инспектор ДПС. У водителя при себе не было прав.
Поскольку мужчина не предъявил водительского удостоверения, в помещении дежурной части Госавтоинспекции ОМВД России по Ельцу на него начали составлять протокол. Но водитель решил откупиться, и передал инспектору ДПС четыре тысячи рублей. Деньги он положил под блокнот на столе.
Инспектор ДПС взятку не принял. В результате водителя оштрафовали за попытку дать взятку на 20 000 рублей. Сама взятка конфискована в доход государства.
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