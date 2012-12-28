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20 минут назад
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Холода уходят из Липецкой области

Температура воздуха возвращается к показателям майской нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу волнового циклона — существенных осадков не ожидается, лишь 14 мая днем пройдут кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 мая - 9-11 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 16 мая – 14 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +12 до +17 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, туман, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.

День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 1 градус мороза. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Холод
2 минуты назад
Это не надолго. В июне порадую вас снова своим визитом со снежком
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Ну вот
9 минут назад
С погодой удалось договориться. Хорошо.
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