Девять «черных банкиров» должны выплатить государству более 27 миллионов рублей

Приговор за незаконную банковскую деятельность они выслушали ещё четыре года назад.

Липецкий областной суд в порядке апелляции рассмотрел гражданское дело о взыскании с девятерых осужденных, признанных виновными в незаконной банковской деятельности, свыше 27 миллионов рублей в пользу Российской Федерации.Па данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, приговор Правобережного районного суда за незаконную банковскую деятельность организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (по пунктам «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ) девять осужденных выслушали ещё четыре года назад — в апреле 2021 года. «Чёрные банкиры» привлекали деньги физических и юридических лиц и зачисляли их на счета подконтрольных им организаций. За услуги обналичивание денег клиентов они получали комиссию в 5 % от перечисленных сумм. Общий размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной банковской деятельности, составил свыше 27 миллиона рублей.В январе 2024 года Правобережный районный суд Липецка удовлетворил требования о взыскании ущерба с ответчиков в солидарном порядке. Судебная коллегия Липецкого областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.