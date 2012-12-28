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Происшествия
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43 минуты назад
Девять «черных банкиров» должны выплатить государству более 27 миллионов рублей
Приговор за незаконную банковскую деятельность они выслушали ещё четыре года назад.
Па данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, приговор Правобережного районного суда за незаконную банковскую деятельность организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (по пунктам «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ) девять осужденных выслушали ещё четыре года назад — в апреле 2021 года. «Чёрные банкиры» привлекали деньги физических и юридических лиц и зачисляли их на счета подконтрольных им организаций. За услуги обналичивание денег клиентов они получали комиссию в 5 % от перечисленных сумм. Общий размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной банковской деятельности, составил свыше 27 миллиона рублей.
В январе 2024 года Правобережный районный суд Липецка удовлетворил требования о взыскании ущерба с ответчиков в солидарном порядке. Судебная коллегия Липецкого областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.
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