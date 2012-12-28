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27 минут назад
6

На создание в Липецке медвуза выделены 179 миллионов рублей

74 миллиона из этих денег переназначены на переоборудование под учебные цели здания липецкого ЦУМа.

Министерство здравоохранения области получит 179 миллионов рублей финансирование липецкого медицинского вуза. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета областного совета по экономике.

Первоначально область собиралась выделить грант в 105 миллионов рублей Российскому медицинскому университету, филиалом которого станет липецкий вуз. Однако после консультаций с представителями университета схема финансирования филиала была изменена.

— В первом варианте бюджетный грант предназначался вузу. Второй вариант предусматривает финансирование филиала через областное министерство здравоохранения по программе «Развитие здравоохранения Липецкой области, — объяснил куратор финансового блока правительства области вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.

Разницу в суммах направят на переоборудование здания липецкого ЦУМа под вуз, уточнил Вячеслав Щеглеватых GOROD48.

Напомним, о том, что филиал Российского медицинского университета разместиться в здании ЦУМа стало известно 28 марта во время визита в Липецк министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Соглашение о создании филиала между правительством области и университетом было подписано летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Здание бывшего Центрального универмага принадлежит предпринимателю Никите Бадикову и с осени 2018 года находится на реконструкции. При начале ремонта предполагалось, что в нем разместится ТРЦ, затем — спортивный объект или офисный центр.

Фото пресс-службы правительства области
облсовет
медвуз
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
ё
7 минут назад
Не к месту данное заведение. Да и где в медицинском учреждении разместят лаборатории?
Ответить
мда
7 минут назад
могли бы и 1 детскую поликлинику перевести в это здание
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Ваха
9 минут назад
105 млн - это аренда этого здания в год
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злой
16 минут назад
179 миллионов столько сейчас стоят парты, стулья для студентов?
Ответить
...
17 минут назад
74 млн. -на переоборудование здания ЦУМа, а 105млн?
Ответить
))))
7 минут назад
Угадайте!
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