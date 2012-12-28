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Общество
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На создание в Липецке медвуза выделены 179 миллионов рублей
74 миллиона из этих денег переназначены на переоборудование под учебные цели здания липецкого ЦУМа.
Первоначально область собиралась выделить грант в 105 миллионов рублей Российскому медицинскому университету, филиалом которого станет липецкий вуз. Однако после консультаций с представителями университета схема финансирования филиала была изменена.
— В первом варианте бюджетный грант предназначался вузу. Второй вариант предусматривает финансирование филиала через областное министерство здравоохранения по программе «Развитие здравоохранения Липецкой области, — объяснил куратор финансового блока правительства области вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.
Разницу в суммах направят на переоборудование здания липецкого ЦУМа под вуз, уточнил Вячеслав Щеглеватых GOROD48.
Напомним, о том, что филиал Российского медицинского университета разместиться в здании ЦУМа стало известно 28 марта во время визита в Липецк министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Соглашение о создании филиала между правительством области и университетом было подписано летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Здание бывшего Центрального универмага принадлежит предпринимателю Никите Бадикову и с осени 2018 года находится на реконструкции. При начале ремонта предполагалось, что в нем разместится ТРЦ, затем — спортивный объект или офисный центр.
Фото пресс-службы правительства области
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