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Экономика
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21 минуту назад
С начала года открыто 450 счетов эскроу для приобретения жилья в Липецкой области
С марта этого года расчеты через счета эскроу также начали применяться и в индивидуальном строительстве.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, в первом квартале 2025 года «раскрыто» 30 эскроу-счетов по завершенным объектам строительства в регионе. Средства со счетов в размере 184 миллиона рублей перечислены застройщикам.
С марта этого года расчеты через счета эскроу также начали применяться и в индивидуальном строительстве. Деньги с таких счетов строители получают только после того, как сдают готовый дом в эксплуатацию.
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