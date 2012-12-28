С начала года открыто 450 счетов эскроу для приобретения жилья в Липецкой области

С марта этого года расчеты через счета эскроу также начали применяться и в индивидуальном строительстве.

С января по март этого года в банках открыто 450 счетов эскроу для приобретения жилья в Липецкой области по договорам долевого участия. Остаток средств на этих счетах составил 2 миллиарда 157 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, в первом квартале 2025 года «раскрыто» 30 эскроу-счетов по завершенным объектам строительства в регионе. Средства со счетов в размере 184 миллиона рублей перечислены застройщикам.С марта этого года расчеты через счета эскроу также начали применяться и в индивидуальном строительстве. Деньги с таких счетов строители получают только после того, как сдают готовый дом в эксплуатацию.