Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников
Всё о первом дне короткой рабочей недели.
Столбик термометра поднимется до 18-20 градусов тепла, в течение дня несколько раз примутся небольшие дожди.
Большое отключение воды
Энергетики, видимо, решили сегодня оторваться по полной, поэтому чуть ли не половина города в 10:00 до окончания ремонта столкнутся с отключением холодной воды.
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 2а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- пер. Виноградный, 16;
- станция Казинка;
- пос. Дрчный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц А.Ладыгина, Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С. Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Привокзальной, Радужной, Р.Зорге, Российской, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Щаумяна, Энергостроителей, Ярославкой, в переулках Виноградном, Жасминовом, на проезде Каштановом.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию по адресам:
- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, д. 1, 5, 23, 24, 3, 30, 32, 4, 51;
- ул. Шахматная ул. д. 1, 3
- ул. Юношеская, 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;
- пер. Бытовой, 1, 17, 18, 21, 24, 7, 8;
- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;
- пер. Клеверный;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый пер. 12, 13, 17, 25, 26, 6, 7;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;
- пер. Чистый, 19;
- р-н Цемзавода;
- р-н Центролита.
Погаснет свет и в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник», «Спутник 2», «Центролит».
С 14:00 ДО 17:00 обесточат:
- ул. Ангарская, 11, 22а;
- ул. Детская, 10, 12, 14, 15а, 16;
- пер. Рудный, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 9, 9а.
В промежутке с 9:00 до 17:00 свет на срок до 3-х часов отключат в домах:
- ул. Интернациональная, 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59;
- ул. Плеханова, 50, 54, 70а, 72;
- ул. Пролетарская, 5, 7, 10, 10а;
- пл. им. Г.В. Плеханова.
Пробки
Понедельник, да ещё после продолжительных праздников, особенно коварен. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
Казаки России
Крупный концерт дадут сегодня «Казаки России» (12+). В 19:00 в своём новом театре танца (пл. Петра Великого, 6, бывшем ККЗ «Октябрь») они покажут представление «Помнит сердце».
Народу-победителю
В 18:00 в Детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) состоится концерт «Советскому народу-победителю посвящается» (6+).
В наших учреждениях культуры уже чуть ли не через одно можно встретить упоминание, что Гитлера победила Россия (государство, образовавшееся в 1991 году). А здесь говорят об СССР, в состав которого входили 15 республик. Спасибо уже за это.
Трансляция концерта
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 проведёт патриотическое мероприятие «Возвращайся домой» (6+).
Вход по пригласительным, получить которые можно бесплатно в кассе ОЦКНТ. А на странице Центра в VK можно будет увидеть прямую трансляцию концерта.
Ударим плакатом
Институт культуры и искусства ЛГПУ (бывший художественно-графический факультет) решил по своему отпраздновать юбилей Победы.
Студентам дали задание нарисовать агитационные плакаты в духе советской эпохи. В итоге появились десятки любопытных работ. Их решили выставить все вместе и сегодня в 11:20 в холле на первом этаже ИКиИ (ул. Ленина, 42) откроют выставку (6+) Она будет работать до 20 июня.
Фото vk.com/kult.lspu
Липчане любят деньги
Лишь 15% липчан готовы полностью перейти на безналичные денежные расчеты, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
76% земляков выступают против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, боязнь тотального контроля, а также… личные привязанности: «Люблю звон монет и шелест купюр».
Общественно-полезный труд
43% липчан поддерживают запрет на проведение принудительных субботников, выяснили в SuperJob. 24%, т.е. каждый четвёртый, считают, что запрещать их не стоит.
Жаль, что социологические опросы не проводились в XIX веке - иначе вы удивились бы, когда узнали, какой процент предков был против отмены барщины и оброка.
Дорогие липчане! Нас жжёт вторая трёхдневная рабочая неделя, но понедельник в любом случае – день тяжёлый. Событий сегодня и в последующие дни всё равно будет немало. Липчанам следить за информационной лентой легко – она непрерывно появляется на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
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