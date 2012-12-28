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Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком
Общество
Читать все
Общество
1768
сегодня, 07:00
6

Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников

Всё о первом дне короткой рабочей недели.

Дожди

Столбик термометра поднимется до 18-20 градусов тепла, в течение дня несколько раз примутся небольшие дожди.

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Большое отключение воды

Энергетики, видимо, решили сегодня оторваться по полной, поэтому чуть ли не половина города в 10:00 до окончания ремонта столкнутся с отключением холодной воды.

- ул. А. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 2а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- пер. Виноградный, 16;
- станция Казинка;
- пос. Дрчный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц А.Ладыгина, Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С. Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Привокзальной, Радужной, Р.Зорге, Российской, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Щаумяна, Энергостроителей, Ярославкой, в переулках Виноградном, Жасминовом, на проезде Каштановом.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию по адресам:

- ул. Автодорожная, 16;
- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, д. 1, 5, 23, 24, 3, 30, 32, 4, 51;
- ул. Шахматная ул. д. 1, 3
- ул. Юношеская, 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;
- пер. Бытовой, 1, 17, 18, 21, 24, 7, 8;
- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;
- пер. Клеверный;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый пер. 12, 13, 17, 25, 26, 6, 7;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;
- пер. Чистый, 19;
- р-н Цемзавода;
- р-н Центролита.

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Погаснет свет и в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник», «Спутник 2», «Центролит».

С 14:00 ДО 17:00 обесточат:

- ул. Ангарская, 11, 22а;
- ул. Детская, 10, 12, 14, 15а, 16;
- пер. Рудный, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 9, 9а.

В промежутке с 9:00 до 17:00 свет на срок до 3-х часов отключат в домах:

- ул. Интернациональная, 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59;
- ул. Плеханова, 50, 54, 70а, 72;
- ул. Пролетарская, 5, 7, 10, 10а;
- пл. им. Г.В. Плеханова.

Пробки

Понедельник, да ещё после продолжительных праздников, особенно коварен. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Казаки России

Крупный концерт дадут сегодня «Казаки России» (12+). В 19:00 в своём новом театре танца (пл. Петра Великого, 6, бывшем ККЗ «Октябрь») они покажут представление «Помнит сердце».

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Народу-победителю

В 18:00 в Детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) состоится концерт «Советскому народу-победителю посвящается» (6+).

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В наших учреждениях культуры уже чуть ли не через одно можно встретить упоминание, что Гитлера победила Россия (государство, образовавшееся в 1991 году). А здесь говорят об СССР, в состав которого входили 15 республик. Спасибо уже за это.

Трансляция концерта

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 проведёт патриотическое мероприятие «Возвращайся домой» (6+).

Вход по пригласительным, получить которые можно бесплатно в кассе ОЦКНТ. А на странице Центра в VK можно будет увидеть прямую трансляцию концерта.


Ударим плакатом

Институт культуры и искусства ЛГПУ (бывший художественно-графический факультет) решил по своему отпраздновать юбилей Победы.

Студентам дали задание нарисовать агитационные плакаты в духе советской эпохи. В итоге появились десятки любопытных работ. Их решили выставить все вместе и сегодня в 11:20 в холле на первом этаже ИКиИ (ул. Ленина, 42) откроют выставку (6+) Она будет работать до 20 июня.

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Фото vk.com/kult.lspu

Липчане любят деньги

Лишь 15% липчан готовы полностью перейти на безналичные денежные расчеты, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

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76% земляков выступают против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, боязнь тотального контроля, а также… личные привязанности: «Люблю звон монет и шелест купюр».

Общественно-полезный труд

43% липчан поддерживают запрет на проведение принудительных субботников, выяснили в SuperJob. 24%, т.е. каждый четвёртый, считают, что запрещать их не стоит.

Жаль, что социологические опросы не проводились в XIX веке - иначе вы удивились бы, когда узнали, какой процент предков был против отмены барщины и оброка.

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Больше всего противников – 56% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц: видимо, понимают, что на их труде и так наживаются другие. Есть и довольно хитрые липчане: считают, что субботники можно устраивать, но – в рабочее время, а не в выходные. Пусть работодатель, который часто и является инициатором бесплатного труда, несёт убытки, а не работник.

Дорогие липчане! Нас жжёт вторая трёхдневная рабочая неделя, но понедельник в любом случае – день тяжёлый. Событий сегодня и в последующие дни всё равно будет немало. Липчанам следить за информационной лентой легко – она непрерывно появляется на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Так и есть
9 минут назад
В Советское время на ЛТЗ была практика работать по субботам, по просьбе трудящихся и перечислять дневной заработок - как говорили профком и партком завода .....
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17 минут назад
Всех управленцев и представителей управляющих компаний на субботники. Необходимо показать личным примером, как организовывать и проводить мероприятия в нерабочее время!
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Пенсионер
сегодня, 09:39
Субботники пережиток социализма ! При капитализме за всякую работу надо платить , дураки перевелись . Всякое бесплотное действие порождает коррупцию .
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НЛМК
сегодня, 09:06
Пусть управляющие компании покажут личным примером, как проводить субботники, а то они только дань с людей собирать умеют за неоказанные, или неполностью оказанные услуги, но чаще всего НЕ оказанные!!!
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Правильно
сегодня, 09:04
Что отказываются от бесплатных субботников, платите и пенсионеры выйдут на уборку, платите по пять тысяч
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Анна
сегодня, 09:56
Очень тяжелая работа, пыльная, грязная, микробная и неблагодарная. Бесплатно гребу МНОГО лет один объект, у которого нет настоящего хозяина. С весны по осень приходится убирать раз пятнадцать, потом стираться и мыться, и после каждого раза болеть. Здесь вина и организации и недобросовестных жильцов. Поэтому за субботники, полагаю, надо обязательно хорошо платить и желающие найдутся, и дворы будут чистыми.
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