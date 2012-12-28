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Общество
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сегодня, 18:21
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Проезд по улице Индустриальной будет ограничен с 29 апреля
«Выезд с улицы Индустриальной на улицу Механизаторов останется доступным. Проезд к жилым домам и иным объектам также будет обеспечен. Просим автомобилистов заранее выбирать альтернативные пути для движения», — говорится в сообщении мэрии.
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