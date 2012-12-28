Проезд по улице Индустриальной будет ограничен с 29 апреля

На улице Индустриальной начинается второй этап реконструкции тепломагистрали. В связи с этим, как сообщает мэрия, по улице с 29 апреля до окончания работ будет ограничен сквозной проезд.«Выезд с улицы Индустриальной на улицу Механизаторов останется доступным. Проезд к жилым домам и иным объектам также будет обеспечен. Просим автомобилистов заранее выбирать альтернативные пути для движения», — говорится в сообщении мэрии.