Переведённые мошенникам из «Росфинмониторинга» 210 000 рублей вернут владельцы счетов

Деньги удалось взыскать через суд.

Муромский городской суд Владимирской области встал на сторону пострадавшей от телефонных мошенников жительницы Данковского района.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по иску Данковской межрайонной прокуратуры с владельцев трёх счетов, на которые 60-летняя женщина перевела деньги по совету специалистов из «Росфинмониторинга», взыскано неосновательное обогащение в 210 тысяч рублей.По этому факту СО МО МВД России «Данковский» было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».