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В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
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Происшествия
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сегодня, 14:55
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Переведённые мошенникам из «Росфинмониторинга» 210 000 рублей вернут владельцы счетов
Деньги удалось взыскать через суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по иску Данковской межрайонной прокуратуры с владельцев трёх счетов, на которые 60-летняя женщина перевела деньги по совету специалистов из «Росфинмониторинга», взыскано неосновательное обогащение в 210 тысяч рублей.
По этому факту СО МО МВД России «Данковский» было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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