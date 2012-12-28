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Здоровье
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сегодня, 13:38
Клещами покусаны уже 530 человек
43% пострадавших — дети.
«Из числа доставленных в лаборатории клещей, снятых с людей, пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила 16%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,7%», — отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.
В 71% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, в 13% — в природных условиях, в 4% — в парках, в 3% — на кладбищах, в 2,3% — в садоводческих товариществах.
Напомним, сегодня в Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам.
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