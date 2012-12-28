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34 минуты назад

Липчан проконсультируют по клещам

Сегодня начала работать «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами.

С 28 апреля по 11 мая в рамках работы Всероссийской «горячей линии» по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами, специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проконсультируют липчан.

По телефонам «горячей линии» можно узнать, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща? Куда обращаться в случае положительного результата исследования клеща? Какие основные признаки болезни? Какие существуют правила индивидуальной защиты от нападения клещей?

«Горячая линия» работает в понедельник — четверг с 09:00 до 16-00, в пятницу с 09:00 до 14:00. Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области: 30-88-57, 30-88-14, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: 30-86-54, в отделы управления Роспотребнадзора  — в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.

Напомним, в Липецкой области от клещей пострадали уже 411 человек, из них 178 детей. По данным управления Роспотребнадзора, из числа доставленных в лаборатории клещей 15% были поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,9% — моноцитарным эрлихиозом человека.

71% липчан подцепили клещей на территориях домов и приусадебных участков, 15% — на природе, 4% — в парках, 3% — на кладбищах, 2,4% — в садоводческих товариществах.

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