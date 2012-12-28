Роман Ченцов о мозаичном подземном переходе у Нижнего парка: «Это наша история. И ее нужно сохранить»
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Происшествия
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сегодня, 00:13
В Липецкой области — воздушная опасность
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