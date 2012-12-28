Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Передовиков производства выбросили на свалку
Общество
«Все деньги тут» обманули 60 липчан
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Убийство в подъезде: задержан житель Сокола
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп под «Пинтагоном», смог над Липецком и взятка в миллион долларов
Общество
Липецкая фигуристка выиграла медаль в Санкт-Петербурге с личным рекордом года
Спорт
Хозяин страуса: «Он не сбежал, а вышел погулять»
Общество
Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Общество
Страус опять бегает под Липецком
Общество
Таксист обокрал постоянного клиента
Происшествия
Читать все
Убийство в подъезде: задержан житель Сокола
Происшествия
На пешеходном переходе у 15-й школы Липецка устанавливают вызывной светофор
Общество
Минобр и Роспотребнадзор проверяют сообщение об антисанитарии в школе села Частая Дубрава
Общество
На улице Гоголя «ГАЗель» провалилась в асфальт
Происшествия
Липчане жалуются на забитые автомобилями дворы рядом с платными парковками
Общество
В Кузьминских Отвержках живет одинокий лебедь
Общество
«Стаканы терять никому не рекомендую!»
Общество
В Липецкой области жаре осталось держаться недолго
Погода в Липецке
Детские пособия и пенсии за май выплатят досрочно
Общество
В поле под Липецком нашли снаряд
Происшествия
Читать все
Общество
508
51 минуту назад
10

Липчане жалуются на забитые автомобилями дворы рядом с платными парковками

В мэрии говорят о том, что горожане стали активнее устанавливать шлагбаумы.

Это видео снято на улице Плеханова, 30. Двор, расположенный в центре Липецка, заставлен автомобилями.

«В будние дни с утра до вечера просто тесно ходить пешком, рядом находится учреждения, люди ставят свои машины на тротуары и по всему двору, говорили, что должны поставить шлагбаум, но его до сих пор нет. Платные парковки все пустые», — пожаловались жильцы дома.

Эту ситуацию очень хорошо описывает фраза из романа «Двенадцать стульев» — «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Сделав в Липецке платные парковки, мэрия делегировала липчанам решение проблемы с закрытием дворов рядом с зонами платных парковок. При этом администрация компенсирует 90% стоимости от установки шлагбаума, но не более 300 000 рублей.

Чтобы получить разрешение на установку шлагбаумов, необходимо подать заявление в городской департамент развития территории соответствующее заявление, протокол общего собрания жильцов дома с согласием 2/3 собственников, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС).

Первый дом, жильцы которого опробовали эту практику, — № 15 по улице Ленина. Обсуждать возможную установку шлагбаума жильцы дома начали в конце 2023 года, а установили его в конце июня 2024 года.

В пресс-службе мэрии сообщили, что из дома на улице Плеханова. 30 заявлений на разрешение об установке шлагбаумов не поступало.

За 2024 год в Липецке с помощью субсидий мэрии установлены 12 шлагбаумов.

На согласовании находятся четыре заявки: с улиц  Желябова, 17 и 2, Плеханова, 35 и  35а,  Интернациональной,  20, 22 и 24 и Гагарина, 25. Уже согласованы две заявки — с улиц Желябова, 3 и Ленина, 7 и 9.

«Наблюдается активная деятельность жителей МКД, попадающих в зону платных парковок, по принятию решений об установке шлагбаумов. По многим адресам направлены шаблоны для проведения общих собраний собственников. Планируется только в ближайшее время подача заявок на согласование установки шлагбаумов еще не менее, чем по трем адресам», — добавили в пресс-службе мэрии.
парковки
4
0
0
0
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Никита
5 минут назад
На улице Плеханова, 30, двор всегда был заставлен.
Ответить
липецк1
5 минут назад
...с начало достойную зарплату и пенсию ...а потом платные парковки
Ответить
до катились
6 минут назад
у нас сначало делают,а потом думают,если есть чем.
Ответить
Animal planet.
7 минут назад
Пройдите утром или вечером на ул 9 мкр,длинный дом,там все газоны заставлены,а некоторые особо умнве ставят свои колымаги около подъезда.
Ответить
Sергий
13 минут назад
Не только дворы, но и тротуары стали местом стоянки личного транспорта. Пример - площадь Героев перед кафе BOCCA и бывшей Каруселью ( кстати там сегодня стоял экипаж ДПС но им это не интересно), ул Плеханова 34а обставлена авто так, что порой пройти нельзя и т.д. и т.п. Порядок навести некому.
Ответить
к слову
18 минут назад
А то что для машин жильцов сносят детские площадки?это нормально????
Ответить
Командировочный
23 минуты назад
Липчане как всегда. Заявление не подавали, но шлагбаум ждут.
Ответить
Нервная мать
29 минут назад
Правильно! Кто- то получает денежки, а народ порции выхлопных газов. Они- то там не живут. У них коттеджи в чистых зонах.
Ответить
Дворник
30 минут назад
Зегеля перекрыли просто полусу и сделали платную парковку а что пробка в одну полосу сталп вообще не интересно стало . Просто перекрыли полосу и всё плати главное деньги а остальное ерунда
Ответить
31 минуту назад
Бесплатных парковок в центре города - нет, но будут - шлагбаумы. Скоро будет въезд и выезд по пропускам.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить