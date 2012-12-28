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Общество
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51 минуту назад
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Липчане жалуются на забитые автомобилями дворы рядом с платными парковками
В мэрии говорят о том, что горожане стали активнее устанавливать шлагбаумы.
«В будние дни с утра до вечера просто тесно ходить пешком, рядом находится учреждения, люди ставят свои машины на тротуары и по всему двору, говорили, что должны поставить шлагбаум, но его до сих пор нет. Платные парковки все пустые», — пожаловались жильцы дома.
Эту ситуацию очень хорошо описывает фраза из романа «Двенадцать стульев» — «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Сделав в Липецке платные парковки, мэрия делегировала липчанам решение проблемы с закрытием дворов рядом с зонами платных парковок. При этом администрация компенсирует 90% стоимости от установки шлагбаума, но не более 300 000 рублей.
Чтобы получить разрешение на установку шлагбаумов, необходимо подать заявление в городской департамент развития территории соответствующее заявление, протокол общего собрания жильцов дома с согласием 2/3 собственников, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС).
Первый дом, жильцы которого опробовали эту практику, — № 15 по улице Ленина. Обсуждать возможную установку шлагбаума жильцы дома начали в конце 2023 года, а установили его в конце июня 2024 года.
В пресс-службе мэрии сообщили, что из дома на улице Плеханова. 30 заявлений на разрешение об установке шлагбаумов не поступало.
За 2024 год в Липецке с помощью субсидий мэрии установлены 12 шлагбаумов.
На согласовании находятся четыре заявки: с улиц Желябова, 17 и 2, Плеханова, 35 и 35а, Интернациональной, 20, 22 и 24 и Гагарина, 25. Уже согласованы две заявки — с улиц Желябова, 3 и Ленина, 7 и 9.
«Наблюдается активная деятельность жителей МКД, попадающих в зону платных парковок, по принятию решений об установке шлагбаумов. По многим адресам направлены шаблоны для проведения общих собраний собственников. Планируется только в ближайшее время подача заявок на согласование установки шлагбаумов еще не менее, чем по трем адресам», — добавили в пресс-службе мэрии.
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