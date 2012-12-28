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сегодня, 16:33
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Первый липецкий двор закрылся от чужих машин

Пока заявки на установку шлагбаумов в мэрию подали жильцы только двух домов центра города.

У управдома Анатолия Лисицы сегодня очень хороший день — наконец-то закончились хлопоты с установкой шлагбаумов. Работу можно показать соседям.



— Мы находимся на завершающей стадии. Оборудование уже в режиме наладки. В процессе обсуждения были и отрицательные, и положительные мнения. В конце концов люди пришли к согласию, — говорит Анатолий Лисица.

Хотя расслабляться не стоит, в мэрию уже поступила жалоба от недовольных установкой шлагбаума соседей. Не каждый управдом согласится так трепать себе нервы.

Жильцы дома № 15 по улице Ленина оказались первопроходцами в установке шлагбаума по новой городской программе для домов, попавших в зону платных парковок. GOROD48 уже рассказывал, с какими трудностями им пришлось столкнуться.



В сборе документов и оформлении заявки, а главное, в поиске компании, которая установила бы шлагбаумы, жильцам помог депутат Липецкого городского Совета Олег Косолапов. Анатолию Лисице поначалу все отказывали.



— Проект новый, люди не желали вписываться в эту программу. Уговорил одних под честное слово. Если им деньги не заплатят, платить за установку шлагбаумов придется мне, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит Олег Косолапов.

Кроме жильцов дома № 15 по улице Ленина в программе пожелали участвовать жильцы еще одного дома. О том, как работает механизм компенсации 90% затрат на установку берьеров рассказал заместитель председателя городского департамента развития территорий Алексей Тихомиров:

— Для установки шлагбаумов администрация города объявляет конкурсный отбор компаний. Документы на конкурс принимаются до 8 июля. После подведения итогов конкурсного отбора, фирма в течение 10 дней получает выплату. В конкурсном отборе на сегодняшний день участвует одна компания.

Эта компания установила шлагбаум и на улице Ленина. Представитель компании ограничилась кратким комментарием.

— Нам важно помогать гражданам, помогать любимому городу. Мы сами, находясь в центре, понимаем, что это неудобно, когда во дворе нет шлагбаума, — сказала Алина Нарциссова.

Вторую заявку на установку шлагбаума мэрия одобрила жильцам дома № 36/6 по улице Плеханова. Жильцы еще двух домов: № 41 по улице Ленина, № 33 по Гагарина проводят общие собрания. И это при том, что платные парковки заработали почти два месяца назад. Почему жители центра не проявляют активность?

— Мы единственный, наверное, субъект, принявший Постановление, в котором утвержден порядок компенсации за установку шлагбаумов. В других регионах аналогичного порядка нет. Мы стараемся популяризировать эту тему через управы и депутатов, — говорит Алексей Тихомиров.

Кстати, разрешение на установку шлагбаумов выдается на пять лет. Потом его надо продлять. А субсидию можно получить только на два шлагбаума стоимостью не более 300 000 рублей каждый.

Жильцам домов, дворам которых, требуется больше чем два шлагбаума, чиновники рекомендуют кооперироваться с соседями, или в дополнение к шлагбаумам устанавливать полусферы.

Мэрия, кстати, получает не только заявления на установку шлагбаумов, но и жалобы от жильцов домов, дворы которых превратились в стоянки. На такие жалобы обычно отвечают рекомендацией провести собрание собственников и установить шлагбаумы.

Одно из предположений отсутствия большого количества заявок — в центре много пенсионеров, которым трудно провести собрание, оформить пакет документов, и собрать даже 10% от необходимой суммы.

Корреспондент GOROD48 прошел по улице Ленина. Платные парковки заняты примерно на 40%.



Дворы домов на Ленина, небольшие. И в них достаточно машин. Чьи это автомобили — жильцов или тех, кто экономит на парковках — неясно.








шлагбаум
двор
парковки
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Комментарии (37)

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Как гость
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Гость
29 минут назад
Нищета липецкая не в состоянии оплатить парковку
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Гость
32 минуты назад
Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени
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Липчанин
49 минут назад
Энтересно сколько простоит? Это незаконно!
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Дед
сегодня, 20:31
В этих домах не живут случайно представители кое чего? Другим домам пока кури бамбук.
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Липчанка
сегодня, 20:10
Платные парковки - для меня лично очень удобны. Всегда можно спокойно припарковаться, за такое и заплатить не жалко.
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Житель
сегодня, 19:39
Скоро появятся на эти шлагбаумы добавочный ключи и будет вам счастье менять электронику.
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Вася
сегодня, 19:12
Небольшие дворы, не смешите.... Там половина дворов в мусоре строительном.....
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Гость
сегодня, 19:06
Не пойму, они землю что-ли купили? Земля под самим домом, это их собственность, окей, а вокруг уже не их, типичное самоуправство, даже статья есть в ук рф
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Липчанин
сегодня, 22:26
У каждого многоквартирного дома есть прилегающая территория за которую несут ответственность жильцы или ук за которую они проголосовали. И территорию они имеют полностью закрыть хоть 3 метровым забором, конечно же просматриваемым.
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Житель
сегодня, 20:44
Согласна
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Денис
сегодня, 19:01
Во дворах надо тоже платные парковки делать, нечего стоянки устраивать
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Саня
сегодня, 21:21
Мудро!
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Инна
сегодня, 18:25
Так ли нужны были платные парковки для липчан?
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олег
сегодня, 20:11
Они нужны высшему составу а не Липчанам.
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