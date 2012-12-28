Почему из Липецкой области не уезжают молодые программисты, и правда ли, что хороший сварщик — на вес золота?
Мать задолжала по алиментам на находящуюся в детдоме годовалую дочь 130 000 рублей: у неё арестовали долю в квартире
Чаплыгинские дороги оставили без дорожной разметки: подрядчика внесли в реестр недобросовестных
Общество
5686
сегодня, 16:33
37
Первый липецкий двор закрылся от чужих машин
Пока заявки на установку шлагбаумов в мэрию подали жильцы только двух домов центра города.
— Мы находимся на завершающей стадии. Оборудование уже в режиме наладки. В процессе обсуждения были и отрицательные, и положительные мнения. В конце концов люди пришли к согласию, — говорит Анатолий Лисица.
Хотя расслабляться не стоит, в мэрию уже поступила жалоба от недовольных установкой шлагбаума соседей. Не каждый управдом согласится так трепать себе нервы.
Жильцы дома № 15 по улице Ленина оказались первопроходцами в установке шлагбаума по новой городской программе для домов, попавших в зону платных парковок. GOROD48 уже рассказывал, с какими трудностями им пришлось столкнуться.
В сборе документов и оформлении заявки, а главное, в поиске компании, которая установила бы шлагбаумы, жильцам помог депутат Липецкого городского Совета Олег Косолапов. Анатолию Лисице поначалу все отказывали.
— Проект новый, люди не желали вписываться в эту программу. Уговорил одних под честное слово. Если им деньги не заплатят, платить за установку шлагбаумов придется мне, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит Олег Косолапов.
Кроме жильцов дома № 15 по улице Ленина в программе пожелали участвовать жильцы еще одного дома. О том, как работает механизм компенсации 90% затрат на установку берьеров рассказал заместитель председателя городского департамента развития территорий Алексей Тихомиров:
— Для установки шлагбаумов администрация города объявляет конкурсный отбор компаний. Документы на конкурс принимаются до 8 июля. После подведения итогов конкурсного отбора, фирма в течение 10 дней получает выплату. В конкурсном отборе на сегодняшний день участвует одна компания.
Эта компания установила шлагбаум и на улице Ленина. Представитель компании ограничилась кратким комментарием.
— Нам важно помогать гражданам, помогать любимому городу. Мы сами, находясь в центре, понимаем, что это неудобно, когда во дворе нет шлагбаума, — сказала Алина Нарциссова.
Вторую заявку на установку шлагбаума мэрия одобрила жильцам дома № 36/6 по улице Плеханова. Жильцы еще двух домов: № 41 по улице Ленина, № 33 по Гагарина проводят общие собрания. И это при том, что платные парковки заработали почти два месяца назад. Почему жители центра не проявляют активность?
— Мы единственный, наверное, субъект, принявший Постановление, в котором утвержден порядок компенсации за установку шлагбаумов. В других регионах аналогичного порядка нет. Мы стараемся популяризировать эту тему через управы и депутатов, — говорит Алексей Тихомиров.
Кстати, разрешение на установку шлагбаумов выдается на пять лет. Потом его надо продлять. А субсидию можно получить только на два шлагбаума стоимостью не более 300 000 рублей каждый.
Жильцам домов, дворам которых, требуется больше чем два шлагбаума, чиновники рекомендуют кооперироваться с соседями, или в дополнение к шлагбаумам устанавливать полусферы.
Мэрия, кстати, получает не только заявления на установку шлагбаумов, но и жалобы от жильцов домов, дворы которых превратились в стоянки. На такие жалобы обычно отвечают рекомендацией провести собрание собственников и установить шлагбаумы.
Одно из предположений отсутствия большого количества заявок — в центре много пенсионеров, которым трудно провести собрание, оформить пакет документов, и собрать даже 10% от необходимой суммы.
Корреспондент GOROD48 прошел по улице Ленина. Платные парковки заняты примерно на 40%.
Дворы домов на Ленина, небольшие. И в них достаточно машин. Чьи это автомобили — жильцов или тех, кто экономит на парковках — неясно.
10
1
4
10
8
Комментарии (37)