В пригородах Липецка — отключение воды

В пригородах Липецка сегодня отключена холодная вода. «РВК-Липецк» отключение объясняет ремонтными работами, оно продлится до их завершения.Подача холодной воды остановлена по следующим адресам:- пос. Дачный;- пос. Матырский;- пом. Новая Жизнь;- пос. Станция Казинка;- ул. Светлова, 29, 31, 19, 26;- ул. Ярославская, 13, 19;- ул. Писарева, 16, 35, 37, 12, 12а, 8а, 8, 6, 4, 4а, 4/2, 2а;- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;- пер. Виноградный, 16;- ул. Уральская, 5а;- ул. Энергостроителей, 5а, 8, 20, 18, 23, 23а, 13, 22, 8, 19, 21б, 15, 21, 11 ,10, 9, 6, 12, 12а, 7, 16, 17а, 17б, 7а, 17, 5, 4, 3а, 3, 1, 2, 14, 4б;- ул. Моршанская, 22, 20, 13, 13а, 11, 9, 7б, 7а, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 4б, 1а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22а, 6а, 6, 2а;- ул. Центральная, 17, 18, 19, 8б, 21, 16, 10, 8, 11, 14а, 14, 43, 9, 15, 12, 6, 7, 20, 180;- ул. Физкультурная, 17в, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1;- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 20, 19;- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 2а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;- ул. Таёжная, 12;- ул. Ладыгина, 33а, 35;- ул. Железногорская, 2а;- ул. Привокзальная, 101;- частный сектор: ул. Нектарная, ул. Черешневая, ул. Лозовая, ул. Ивовая, ул. Ореховая, ул. Грушевая, ул. Радужная, ул. Малиновая, ул. Ромашковая, ул. Барабанщикова, ул. Бахаева, ул. Ануфриева, ул. Папанина, ул. Надежды, ул. Моршанская, ул. Физкультурная, ул. Саратовская, ул. Российская, ул. Солнечная, ул. Энергостроителей, пер Виноградный, ул. Уральская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Зорге, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Писарева, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, ул. Артема, ул. Тихая, ул. Центральная, ул. Шаумяна, ул. Локомотивная, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Фабричная, ул. Кибальчича, ул. Морская, ул. Ладыгина, ул. Таёжная, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул. Фруктовая, ул. Калужская, ул. Кавказская, ул. Мурманская, пер. Жасминовый, пр. Каштановый, ул. Железногорская, ул. Дополнительная, ул. Привокзальная, ул. Фиалковая, ул. Васильковая, ул. Ярославская.Цистерны с водой дежурят на улицах Энергостроителей, 18, Центральной, 9.Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.