При этом на один лишь Октябрьский мост — 19,8 миллиона.

Управление главного смотрителя объявило торги на охрану 16 автомобильных мостов в Липецке. Торгуются два лота. В первый, с начальной ценой 19,8 млн рублей, включён контракт на охрану 480-метрового Октябрьского моста, во второй с начальной ценой в 16,8 миллиона — все остальные, включая 500-метровый Петровский, 253-метровый Лебедянский путепровод, 519-метровый Сокольский, 100-метровый путепровод «Северный»… Сроки выполнения контракта — с 1 января по 31 декабря 2027 года.Задачей исполнителей контрактов станет обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищённости мостов от актов незаконного вмешательства. Подрядчики должны патрулировать и осматривать мост каждые 30 минут на протяжении суток. В смену на каждом мосту обязаны работать четыре охранника. При необходимости они имеют право досмотра граждан с использованием технических средств. При обнаружении на мосту или вблизи него подозрительных посторонних предметов, взрывных устройств они обязаны немедленно оповестить об этом МЧС и силовиков, а также остановить проникновение в зону обнаружения предметов посторонних лиц и автотранспорта.В этом году на охрану тех же 16 мостов в Липецке мэрия выделяла 32 млн рублей.