Общество
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сегодня, 13:06
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На охрану 16 автомобильных мостов в Липецке выделены 36,6 млн рублей
При этом на один лишь Октябрьский мост — 19,8 миллиона.
Задачей исполнителей контрактов станет обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищённости мостов от актов незаконного вмешательства. Подрядчики должны патрулировать и осматривать мост каждые 30 минут на протяжении суток. В смену на каждом мосту обязаны работать четыре охранника. При необходимости они имеют право досмотра граждан с использованием технических средств. При обнаружении на мосту или вблизи него подозрительных посторонних предметов, взрывных устройств они обязаны немедленно оповестить об этом МЧС и силовиков, а также остановить проникновение в зону обнаружения предметов посторонних лиц и автотранспорта.
В этом году на охрану тех же 16 мостов в Липецке мэрия выделяла 32 млн рублей.
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