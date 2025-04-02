В Липецке накрылась микрофинансовое предприятие, действовавшее под вывеской «Все деньги тут»: липчане несли в него деньги миллионами.

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Сегодня утром у офиса индивидуального предпринимателя Екатерины Галкиной в доме №9а по улице Петра Смородина толпились десятки человек. Сказать, что они были не в духе, значит, не сказать ничего: в офисе «Все деньги тут» им обещали выгоднейшие условия размещения вкладов под 10% от суммы за три месяца! А сегодня у офиса всех собрал слух, что Екатерина Галкина исчезла с деньгами вкладчиков.— А ведь нас всех предупреждали, что это все типа «МММ», но мы не верили! Мы надеялись на лучшее, но получилось, что это пирамида, и что нам всем — трындец! — говорит, нервно посмеиваясь, Оксана, одна из жертв финансовой пирамиды.Адекватно принять беду было дано не каждому. На корреспондента GOROD48, зашедшего в уютный офис Екатерины Галкиной, буквально налетели несколько женщин пенсионного возраста и стали требовать стереть фотографии, на которые они попали. Оказывается, им теперь стало стыдно за свои решения, и они не хотели бы, чтобы их лица увидели родственники и знакомые.А ведь как все хорошо начиналось! По сарафанному радио пустили слух, что в офисе «Все деньги тут» условия вкладов — как на поле чудес, где закопал свои деньги Буратино. Отдаешь любую сумму и через три месяца получаешь ее обратно плюс 10% от вклада. Положил 50 тысяч — получил 55! Можно было тут же положить 55 тысяч, а через три месяца тебе возвращают уже 60 500 рублей. А если взять в банке кредит миллион, то, прокрутив его год, можно здорово заработать даже с учетом банковского процента.Клюнув на эту удочку — Екатерина Галкина год с лишним держала свое слово — наша знакомая Оксана взяла четыре кредита на общую сумму в 10 миллионов рублей. Последний вклад во «Все деньги тут» она сделала 11 марта — 2,5 миллиона до 15 мая.— Нас всех кинули. И что нам делать? Как выкарабкиваться? — говорит Оксана.А много ли липчан слышало об этой липецкой финансовой пирамиде? Нет. ИП Галкина Е.И. не распространялась о своей деятельности публично. Нигде себя не рекламировала. У офиса «Все деньги тут» была только страничка в ВК с призывами уметь рисковать, чтобы потом пить шампанское.Все в деятельности пирамиды было построено на некой тайне, сопричастности к извлечению выгоды группой избранных, которых приводили в этот офис друзья и знакомые. Все было почти интимно. Кстати, такая вывеска — «INTIMNO» — висит над соседним с этими «рогами и копытами» ателье.Сегодня взбешенных вестью о побеге Екатерины Галкиной вкладчиков в офис «Все деньги тут» впустили ее ничего не понимающие рядовые работники. Но денег своих вкладчики там не нашли. Нашли только визитки Галкиной, стопки отксеренных договоров и иных документов, которые тут же стали изымать прибывшие по вызову обманутых вкладчиков сотрудники полиции.— Мы не уверены, что Галкина это Галкина. У нас есть сведения, что у нее много других фамилий. И что она уже была замешана в финансовых махинациях. Думаю, что она вообще гражданка другой страны, возможно, США. И что она иноагент! А наши деньги выводила куда-то за рубеж, — говорит Оксана.По данным бизнес-агрегаторов, ИП Галкина Екатерина Игоревна зарегистрировано УФНС по Липецкой области 27 января 2023 года. 10 августа 2024-го ИП зарегистрировали как микропредприятие. Его видами деятельности по ОКВЭД были консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества и микрофинансовая деятельность.— По обращениям, поступившим в полицию, проводятся мероприятия, направленные на установление законности деятельности финансовой организации, — сообщили нам в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.