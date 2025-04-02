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1003
33 минуты назад
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«Мы надеялись на лучшее, но получилось, что это пирамида, и что нам всем — трындец!»

В Липецке накрылась микрофинансовое предприятие, действовавшее под вывеской «Все деньги тут»: липчане несли в него деньги миллионами.

Сегодня утром у офиса индивидуального предпринимателя Екатерины Галкиной в доме №9а по улице Петра Смородина толпились десятки человек. Сказать, что они были не в духе, значит, не сказать ничего: в офисе «Все деньги тут» им обещали выгоднейшие условия размещения вкладов под 10% от суммы за три месяца! А сегодня у офиса всех собрал слух, что Екатерина Галкина исчезла с деньгами вкладчиков.

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— А ведь нас всех предупреждали, что это все типа «МММ», но мы не верили! Мы надеялись на лучшее, но получилось, что это пирамида, и что нам всем — трындец! — говорит, нервно посмеиваясь, Оксана, одна из жертв финансовой пирамиды.

Адекватно принять беду было дано не каждому. На корреспондента GOROD48, зашедшего в уютный офис Екатерины Галкиной, буквально налетели несколько женщин пенсионного возраста и стали требовать стереть фотографии, на которые они попали. Оказывается, им теперь стало стыдно за свои решения, и они не хотели бы, чтобы их лица увидели родственники и знакомые.

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А ведь как все хорошо начиналось! По сарафанному радио пустили слух, что в офисе «Все деньги тут» условия вкладов — как на поле чудес, где закопал свои деньги Буратино. Отдаешь любую сумму и через три месяца получаешь ее обратно плюс 10% от вклада. Положил 50 тысяч — получил 55! Можно было тут же положить 55 тысяч, а через три месяца тебе возвращают уже 60 500 рублей. А если взять в банке кредит миллион, то, прокрутив его год, можно здорово заработать даже с учетом банковского процента.

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Клюнув на эту удочку — Екатерина Галкина год с лишним держала свое слово — наша знакомая Оксана взяла четыре кредита на общую сумму в 10 миллионов рублей. Последний вклад во «Все деньги тут» она сделала 11 марта — 2,5 миллиона до 15 мая.

— Нас всех кинули. И что нам делать? Как выкарабкиваться? — говорит Оксана.

А много ли липчан слышало об этой липецкой финансовой пирамиде? Нет. ИП Галкина Е.И. не распространялась о своей деятельности публично. Нигде себя не рекламировала. У офиса «Все деньги тут» была только страничка в ВК с призывами уметь рисковать, чтобы потом пить шампанское.

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Все в деятельности пирамиды было построено на некой тайне, сопричастности к извлечению выгоды группой избранных, которых приводили в этот офис друзья и знакомые. Все было почти интимно. Кстати, такая вывеска — «INTIMNO» — висит над соседним с этими «рогами и копытами» ателье.

Сегодня взбешенных вестью о побеге Екатерины Галкиной вкладчиков в офис «Все деньги тут» впустили ее ничего не понимающие рядовые работники. Но денег своих вкладчики там не нашли. Нашли только визитки Галкиной, стопки отксеренных договоров и иных документов, которые тут же стали изымать прибывшие по вызову обманутых вкладчиков сотрудники полиции.

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— Мы не уверены, что Галкина это Галкина. У нас есть сведения, что у нее много других фамилий. И что она уже была замешана в финансовых махинациях. Думаю, что она вообще гражданка другой страны, возможно, США. И что она иноагент! А наши деньги выводила куда-то за рубеж, — говорит Оксана.

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По данным бизнес-агрегаторов, ИП Галкина Екатерина Игоревна зарегистрировано УФНС по Липецкой области 27 января 2023 года. 10 августа 2024-го ИП зарегистрировали как микропредприятие. Его видами деятельности по ОКВЭД были консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества и микрофинансовая деятельность.

— По обращениям, поступившим в полицию, проводятся мероприятия, направленные на установление законности деятельности финансовой организации, — сообщили нам в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Нонка
4 минуты назад
Образование надо бы иметь хотя бы-начальное ,воспитание -средние ,понимание высшие ! Держи ,держи -вора -Поймать его пора!Но всем известно ,что -не пойманный ,не вор!........
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Зануда 48
5 минут назад
Сейчас вклады в банках по 20-22%. Но нет лучше отдадим в лохотрон
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Липчанин
10 минут назад
Жертвы Ютуба.
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Нервная мать
11 минут назад
Как можно быть такими наивными, а? Ладно, молодые до 25 лет еще наивные! Но люди возрастные, жившие в 90- е годы.Халявы нет! В банк рискованно класть, а они бабе левой несут! Да еще и кредиты берут! Женщины еще ладно, бестолковые, но мужики- то умнее быть должны, а они туда же.
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555
14 минут назад
Правильно изымают лишние деньги хотели нажиться но сами себя перемудрил чего теперь плакать
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опер
14 минут назад
Так что денежки наверное тю тю
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Кузьмич
14 минут назад
Дураков в России на сто лет вперед припасено...
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Инвестор в Недвижу
15 минут назад
Без лоха и жизнь плоха, бесплатный сыр только в мышеловке
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Лох не мамонт
16 минут назад
Неужели пойдут работать?
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Да уж
19 минут назад
Не перевелись дураки ещё.Молодец баба,обула всех.
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