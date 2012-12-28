Липецкая вечЁрка: труп под «Пинтагоном», смог над Липецком и взятка в миллион долларов

Сегодня, 22 апреля, на улице Артемова нашли тело мужчины с признаками падения с высоты, над Липецком образовался смог из-за штиля, и дело о взятке в миллион долларов дошло до суда.