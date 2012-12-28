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57 минут назад

Липецкая вечЁрка: труп под «Пинтагоном», смог над Липецком и взятка в миллион долларов

Сегодня, 22 апреля, на улице Артемова нашли тело мужчины с признаками падения с высоты, над Липецком образовался смог из-за штиля, и дело о взятке в миллион долларов дошло до суда.

Утром на улице Артемова, под вывеской «Пинтагон» был обнаружен труп мужчины. Полиция начала проверку по этому факту. Чуть позже выяснилось, что погиб 40-летний местный житель.

«Елецкий — чемпион по трешу», — считает Хроника.

А накануне в промзоне поселка Сырский Рудник на улице Базарной, 3/3 с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина. С травмами ее госпитализировали.

Если это случай признают производственной травмой, делом займется Государственная инспекция по труду.

Сегодня с утра над Липецком висел смог. О неблагоприятных погодных условиях накануне предупреждало Центрально-Черноземное управление Гидрометеоцентра.

Из-за штиля выбросы предприятий, гарь от палов травы, и пыль «зависли» в воздухе. Для предприятий ввели режим работы №1.

Сотрудники областного гидрометеоцентра получили показания замеров состояния воздуха в Липецке. Они оказались в норме, нарушений ПДК не выявлено. 

Режим неблагоприятных метеорологических условий в Липецкой области продлится и завтра.

«Запахом горящего мусора окутало практически все Левобережье. Ветерок сегодня южный, вот и притащило на правый берег. В 5 утра в районе парка Победы уже чувствовался запах гари», — пожаловался Садовод.

«В районе 12 школы сегодня нечем было дышать, одна гарь, открыла окно и чуть не задохнулась». — добавила Бабушка.

«Кроме смога добавляется пыль, Сегодня наблюдал как машина «чистит» улицу Ленина, и ни одной капли воды! Пыли было в достатке. Кто-то в администрации этот процесс контролирует?» — спросил Sергий.

«Когда рванула Чернобыльская АЭС, тоже две недели никаких превышений не обнаруживали», — засомневался Липчанен.

«Это был чистый озон и кислород с французскими духами. Расходимся, тут одна польза для здоровья, партия о нас заботится и опрыскивает улицы Шинелью N35», — съязвил да.

Два года назад московский адвокат организовал для своего клиента встречу с  липецкими полицейскими, которым последний предложил взятку в миллион долларов за прекращение розыска лиц причастных к краже имущества клиентов банка.

По данным следствия, 13 марта 2024 года в Данковском районе состоялась передача $1 млн. Как только клиент адвоката передал сумку с деньгами, он тут же скрылся.

Оказалось, что передача денег проходила под контролем УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области. Клиента объявили в розыск и вскоре задержали во Владимирской области, а потом задержали и адвоката. На время следствия их заключили под стражу.

Теперь дело о даче взятки в особо крупном размере направлено в суд.

«Это как надо накосячить, чтобы тебя за такие деньги отмазывать пришлось?!», — удивилась Блондинка.

«Не на тысячу рублей не ведутся, ни на миллион баксов. Святые люди», — похвалил полицейских Не я.

«Судя по трехэтажным коттеджам, роллс ройсам и лексусам, кто-то в Липецке взятки-то берет, и никто их не ловит», — засомневался Нормальный.

«Не взятки, что вы врёте. Это бог послал», — поправила его Дина Заврова.

Завтра снова погода обещает побить рекорд. По прогнозам синоптиков, в Липецке будет от +26 до +28 градусов.

До недавнего времени самым теплым день 23 апреля был в 1995 году, тогда в городе столбики термометров поднялись до +25 градусов.

Посмотрите, как Липецк утопает в цветах!

Скоро майские праздники. GOROD48 поинтересовался у липчан: каким блюдом можно заменить шашлыки?


И обратите внимание, 23 апреля из-за капитального ремонта железнодорожных переездов на улицах Станционной и Гайдара не будут курсировать автобусы садоводческих маршрутов №№ 23 и 48.
вечЁрка
падение с высоты
смог
взятка
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