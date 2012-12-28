Погода в Липецкой области остается сухой и жаркой

А к концу недели возможны грозы.

В ближайшие сутки погоду в Липецкой области будет определять гребень антициклона — погода будет солнечной и сухой. 24 и 25 апреля в результате дневного прогрева и развития кучево-дождевой облачности в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем восточный, немного усилится — до 5-10 м/сек. Температура ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов мороза.