Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Погода в Липецке
291
сегодня, 17:13
2
Погода в Липецкой области остается сухой и жаркой
А к концу недели возможны грозы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем восточный, немного усилится — до 5-10 м/сек. Температура ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов мороза.
1
0
0
2
1
Комментарии (2)