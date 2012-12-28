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Говорит Липецк
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сегодня, 09:32
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Каким блюдом можно заменить шашлыки?
Липчане рассказали об альтернативах главному блюду майских праздников.
Оказывается шашлык — далеко не главное блюдо майских праздников. Его можно заменить люля-кебабом, креветками, запеченными крылышками, овощами и грибами. И даже пельменями и работой в саду! Последнее, шутка.
Не все готовят обед на природе самостоятельно, тем более, что магазины сейчас представляют широкий выбор того, что можно запечь на свежем воздухе.
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