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Говорит Липецк
635
сегодня, 09:32
9

Каким блюдом можно заменить шашлыки?

Липчане рассказали об альтернативах главному блюду майских праздников.

Каким блюдом можно заменить шашлыки? Спросил GOROD48 у липчан.

Оказывается шашлык — далеко не главное блюдо майских праздников. Его можно заменить люля-кебабом, креветками, запеченными крылышками, овощами и грибами. И даже пельменями и работой в саду! Последнее, шутка.

Не все готовят обед на природе самостоятельно, тем более, что магазины сейчас представляют широкий выбор того, что можно запечь на свежем воздухе.
Говорит Липецк
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Пенсионер
5 минут назад
Где ты видел чтобы зубы бесплатно вставляли ! Самые дешевые протезы около 80 тысяч . Может ещё скажешь что у нас и медицина бесплатная , сходи задай анализы или запишись на узи . Пока подойдёт очередь 10 можно помереть .
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Лиза
19 минут назад
Лучше на природе подышать свежим воздухом и не надо разводить никаких костров, тем более, что они запрещены.
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Animal planet.
26 минут назад
Какую то ерунду спросили, лучше бы написали что нибудь хорошее про собак.
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Эля
33 минуты назад
Фаршированными шампиньонами и куриными крульями.
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Липчанен
48 минут назад
Ничего нельзя запечь на свежем воздухе. Все запретили. Особый противопожарный режим.
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опер
8 минут назад
Повнимательнее читайте постановление . даже в лесу можно что то приготовить имея при себе лопату и не менее 2 0 литров воды
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гость
48 минут назад
Дедушка , пенсионерам бесплатно вставляют зубы. Не вводи в заблуждение народ.Бесплатное протезирование зубов: кому положено и как оформить услугу в 2025 году. Вперед к изучение.
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Пенсионер
54 минуты назад
Шашлык заменяю Маной кашей и пенсии хватает и зубы ненужны которые сейчас для пенсионера очень большая роскошь . Государство не платит пенсию чтобы на неё можно вставить зубы и хотяб в праздник позволить шашлык .
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)))
59 минут назад
Отбивные тоже люблю. А над костром можно пожарить сосиски, в углях картошку.
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Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
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