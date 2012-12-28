Липчане рассказали об альтернативах главному блюду майских праздников.

Каким блюдом можно заменить шашлыки? Спросил GOROD48 у липчан.Оказывается шашлык — далеко не главное блюдо майских праздников. Его можно заменить люля-кебабом, креветками, запеченными крылышками, овощами и грибами. И даже пельменями и работой в саду! Последнее, шутка.Не все готовят обед на природе самостоятельно, тем более, что магазины сейчас представляют широкий выбор того, что можно запечь на свежем воздухе.