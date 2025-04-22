Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий

Центрально-Черноземное управление Гидрометеоцентра предупреждало об этом заранее.

Сегодня многие липчане обратили внимание на висящий над городом смог. Накануне Центрально-Черноземное управление Гидрометеоцентра предупредило о неблагоприятных метеорологических условиях для Липецка с 21:00.«Ночью и утром ожидается штиль в сочетании с приземной инверсией», — говорится в сообщении.Для предприятий водился режим работы №.1.