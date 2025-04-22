Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Суд в Липецке рассматривает дело о краже, угрозах и избиении на почве политических разногласий
В Добром сотрудница сотовой компании оформила на клиентку кредит и потратила чужие деньги
Общество
591
42 минуты назад
6
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Центрально-Черноземное управление Гидрометеоцентра предупреждало об этом заранее.
«Ночью и утром ожидается штиль в сочетании с приземной инверсией», — говорится в сообщении.
Для предприятий водился режим работы №.1.
3
3
4
1
1
Комментарии (6)