Общество
374
сегодня, 15:25

Ольга Митрохина поздравила с последним звонком выпускников семи школ своего округа

Благодарственные письма от депутата Липецкого областного Совета получили самые активные учащиеся и родители.

Вчера последний звонок прозвенел для 4,5 тысячи одиннадцатиклассников и 13 тысяч девятиклассников Липецкой области. Выпускников всех семи школ своего округа лично приехала поздравить депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина — она вручила благодарственные письма лучшим ученикам и их родителям.

В школе №62 на улице Ибаррури в Липецке выпускаются ученики двух одиннадцатых классов — 33 человека — и трёх девятых классов — ещё 86 человек. По традиции многие выпускницы пришли на последний звонок в советской школьной форме — платьях и белоснежных фартуках и с огромными бантами на голове.

Заместитель директора школы Лариса Титова пошутила: «С удовольствием оставила бы всех своих одиннадцатиклассников на второй год — так жалко расставаться с хорошими и талантливыми ребятами, которые активно участвовали в общественной жизни и помогали во всём своим учителям: устраивали праздники и концерты, занимались патриотической работой. Это действительно было мощное ученическое самоуправление».

Например, одиннадцатиклассник школы № 62 Артём Козырев, которому на торжественной линейке доверили вынос Государственного флага России, с девятого класса является участником сводной роты Поста №1. Парень — настоящая звезда школы и собирается поступать в военный университет.

Традиционный праздничный марафон по школам депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина проводит несколько раз в год: она поздравляет ребят и родителей своего округа с Днём знаний, Днём учителя, праздником последнего звонка. Поэтому во всех школах округа её давно считают верным другом.

— Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги и родители! Сегодня одновременно  волнительный  трогательный и радостный день для всех школьников — сегодня прозвенит последний звонок!  И этот звонок означает начало вашей взрослой и самостоятельной жизни, — обратилась к собравшимся Ольга Митрохина.

Следом слово взял представитель Благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнёра НЛМК — Сергей Разбирин. Он вручил подарки особо отличившимся выпускникам — Ксении Бабиной, Маргарите Зайцевой и Кириллу Костину — и самым активным родителям — Ирине Тонких, Светлане Зайцевой и Юлии Казаченко. Сертификат на развитие школы от фонда «Милосердие» получила и вся школа!

— Впереди новые горизонты и испытания, и мы верим, что вы пройдёте их так же хорошо, как и эти 11 лет в школе, — сказал Сергей Разбирин.
На улице Коммунистической поздравляли выпускников вечерней средней школы №2.

Также гости побывали на большом празднике в Городском Дворце культуры, где отмечала последний звонок школа №10. Эта школа также расположена в Тракторозаводском районе и является одной из старейших в Липецке: она основана в 1938 году и в этом году (2026-м) празднует 88-летие. У школы нет своего актового зала, и все большие мероприятия по традиции проходят с размахом — в зале Городского Дворца культуры.

Как рассказала заместитель директора школы №10 Елена Парамонова, сегодня школа №10 выпускает два девятых класса — 47 ребят — и один одиннадцатый, в котором всего 14 человек.

Все выпускники школы очень активные: 9 «А» — класс юнармейцев, 9 «Б» — волонтёров, а одиннадцатый — первый выпуск медицинского класса школы! Это будущие врачи и другие специалисты наших больниц и поликлиник. Все собираются поступать в медицинские вузы: в липецкий РУМ, а также в медвузы Рязани и Воронежа.

Будущих медиков, которые так нужны нашему региону, поздравил видеообращением министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
На сцене дворца самые активные родители и самые творческие учащиеся также получили благодарственные письма от депутата областного Совета.  

— Дорогие ребята! Впереди у вас серьезное испытание в виде сдачи государственных экзаменов. Желаю вам пройти его с честью и с высокими баллами. Мне хочется пожелать вам найти призвание в жизни, умение находить выход из самой сложной ситуации.

Ничего не бойтесь,  верьте в свои силы, ставьте самые смелые цели и обязательно достигайте их. Будьте открытыми для всего, и мир будет открыт для вас!
Не забывайте свою школу и своих учителей, которые дарили вам не только знания, но прежде всего частичку своего сердца и души!

Нашим дорогим педагогам хочется сказать огромное спасибо и низкий поклон за ваш труд — это не просто работа, это настоящее искусство, воплощение терпения, любви и самоотверженности. Мы понимаем, что быть учителем — это не только передавать знания, но и формировать личности, вдохновлять на успех и поддерживать в моменты сомнений. 

Ну а родителям хочется пожелать чтобы ваше сердце всегда переполнялось гордостью за наших детей. С праздником!, — со сцены обратилась к собравшимся в Городском Дворце культуры Ольга Митрохина.

Ребята тоже поздравили Ольгу Митрохину — вручили красивый букет цветов. После линейки и слов напутствий этих выпускников совсем скоро ждёт последнее школьное испытание: 1 июня начинается ЕГЭ, 2 июня — ОГЭ. Пусть всё у них получится!

