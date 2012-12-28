Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
В Добром сотрудница сотовой компании оформила на клиентку кредит и потратила чужие деньги
Общество
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30 минут назад
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Превышения вредных веществ в воздухе Липецка не обнаружено
Но режим неблагоприятных метеорологических условий в Липецкой области продлится до завтра.
Как отметили в липецком гидромете, 23 июня штиль продолжится: скорость ветра составит от 0 до 2 метров в секунду, а значит выбросы предприятий, гарь от палов травы, и пыль будут «висеть» в воздухе. В этих условиях для предприятий вновь будет действовать режим работы №1 (при таком режиме они должны сократить загрязнение воздушного бассейна).
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