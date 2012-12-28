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178
30 минут назад
4

Превышения вредных веществ в воздухе Липецка не обнаружено

Но режим неблагоприятных метеорологических условий в Липецкой области продлится до завтра.

Областной гидрометецентр получил данные замеров состояния воздуха в Липецке. Показания в норме, превышений ПДК не зафиксировано, несмотря на утренний смог. Он, напомним, возник из-за штиля.

Как отметили в липецком гидромете, 23 июня штиль продолжится: скорость ветра составит от 0 до 2 метров в секунду, а значит выбросы предприятий, гарь от палов травы, и пыль будут «висеть» в воздухе. В этих условиях для предприятий вновь будет действовать режим работы №1 (при таком режиме они должны сократить загрязнение воздушного бассейна).
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Викторм
9 минут назад
Ха! Когда это у нас были превышения? ;-))
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Липчанен
13 минут назад
Когда рванула чернобыльская АЭС тоже две недели никаких превышений не обнаруживали.
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да
18 минут назад
Это был чистый озон и кислород с французскими духами. Расходимся, тут одна польза для здоровья, партия о нас заботится и опрыскивает улицы Шинелью N35
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Дачник
19 минут назад
А данные замеров кто представил? Лаборатории НЛМК?
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