Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Водитель «Лады Гранты» получил тяжелейшую черепно-мозговую травму от упавшего на машину тополя
НЛМК Live
58
16 минут назад
Метрологическая лаборатория НЛМК празднует юбилей
К юбилею лаборатории вручили корпоративные награды. Контролер измерительных приборов Людмила Гаврилова удостоилась Почётного знака НЛМК II степени. На комбинате она трудится с середины 80-х.
— Наша работа требует высокой ответственности: любая неточность может отразиться на качестве всей продукции. Я всегда стараюсь выполнять задачи добросовестно и без ошибок. И так приятно, что коллектив ценит мой труд, — говорит Людмила Гаврилова.
Метрологическая лаборатория НЛМК одной из первых в черной металлургии получила право самостоятельно поверять средства измерений и успешно подтвердила соответствие международному стандарту. Коллектив лаборатории неоднократно побеждал в конкурсе «Лучшая метрологическая служба Липецкой области».
— Комбинат развивается, появляются новые средства измерения, требования к метрологии только растут. Перед нами много амбициозных задач и планов, с которыми мы, безусловно, справимся, — отметил начальник центральной метрологической лаборатории НЛМК Сергей Королёв.