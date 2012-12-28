Метрологическая лаборатория НЛМК празднует юбилей

Метрологической лаборатории НЛМК исполнилось 50 лет. Она создана для контроля над средствами измерений в технологических процессах производства металла. Для этого на комбинате используют более 160 тысяч единиц измерительного оборудования. Например, при выплавке стали приборы отслеживают температуру и химический состав жидкого металла — это обеспечивает стабильное качество продукции. Каждый прибор требует периодической поверки. Ежегодно специалисты проводят свыше 10 тысяч замеров и более 23 тысяч калибровок. Эту работу выполняют 34 сотрудника лаборатории.К юбилею лаборатории вручили корпоративные награды. Контролер измерительных приборов Людмила Гаврилова удостоилась Почётного знака НЛМК II степени. На комбинате она трудится с середины 80-х.— Наша работа требует высокой ответственности: любая неточность может отразиться на качестве всей продукции. Я всегда стараюсь выполнять задачи добросовестно и без ошибок. И так приятно, что коллектив ценит мой труд, — говорит Людмила Гаврилова.Метрологическая лаборатория НЛМК одной из первых в черной металлургии получила право самостоятельно поверять средства измерений и успешно подтвердила соответствие международному стандарту. Коллектив лаборатории неоднократно побеждал в конкурсе «Лучшая метрологическая служба Липецкой области».— Комбинат развивается, появляются новые средства измерения, требования к метрологии только растут. Перед нами много амбициозных задач и планов, с которыми мы, безусловно, справимся, — отметил начальник центральной метрологической лаборатории НЛМК Сергей Королёв.