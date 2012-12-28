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27 минут назад

«Хозяйственной» 20-летней девушке дали год и восемь месяцев колонию за две магазинные кражи

Её добычей стали мясорубка, постельное бельё, банка саморезов и молоток.

Елецкий городской суд приговорил 20-летнюю девушку, которая уже была неоднократно судима за кражи и имела непогашенные судимости, к одному году и восьми месяцам колонии-поселения и штрафу в 33 000 рублей за две магазинные кражи, одну из которых она совершила с сообщницей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в магазине «Порядок» в Ельце девушка взяла со стеллажа электрическую мясорубку «Polaris», спрятала её в свой рюкзак и вышла, не оплатив товар. Стоимость похищенного составила больше 3500 рублей.

Спустя полгода в том же магазине «Порядок» она взяла со стеллажа комплект постельного белья и передала его сообщнице. А потом девушка сложила в рюкзак банку саморезов и молоток, и подруги вместе вышли из магазина через кассу, не оплатив товар. На этот раз ущерб составил 2554 рубля.

В суде девушка полностью признала вину. Но, не согласившись с приговором, она уже подала на него апелляционную жалобу.
кража
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