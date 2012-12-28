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21 минуту назад
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У липецкого автовокзала демонтировали огромный бесхозный павильон

Его хозяин умер несколько лето назад, а территория бывшего пункта приема стеклотары превратилась в мусорную свалку, туалет и место сбора маргиналов.

Сегодня сотрудники департамента развития территории разобрали незаконный павильон из профлиста между 91-м домом на проспекте Победы и автовокзалом. Который, как говорят, раньше был столовой и бытовкой компании «СУ-11», в 1994-1996 годах застроившей кирпичными многоэтажками 25-й микрорайон, а потом местом, где и дубликат ключа можно было сделать, и стеклотару сдать. Однако в 2017 году павильон закрылся навсегда. Говорят, по причине смерти его собственника. С тех пор строение превратилась в мусорную свалку, туалет и место сбора маргиналов.

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У собственника, кем бы он не был, давным-давно истек срок разрешения на использование муниципального земельного участка под размещение нестационарного объекта торговли. Так как добровольно павильон никто не убрал, департамент развития территории перестал вешать объявления с призывами сделать это, решив снести строение. Ведь рядом, через ограждение, находится стратегически важный объект — автовокзал.

— К незаконно установленным временным сооружениям относятся металлические гаражи, навесы, нестационарные торговые объекты. Этот объект находится в непосредственно близости к автовокзалу, что недопустим. Однако прежде чем приступить к демонтажным работам, сотрудники департамента развития территории повесили объявление на данное сооружение, чтобы владелец в течение отведенного времени вышел на связь, к сожалению, собственник не предпринял никаких мер. Поэтому решено снести незаконно размещенный объект, — рассказала заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.

Павильон ловко вскрыли, подрезав петли металлических дверей болгаркой, а потом сорвав их чалкой — тросом, привязанным к автокрану.

Внутри не оказалось ничего, кроме гнилой обшивки из ДСП, старого факса, иконок, настенного календаря за 2017 год и жестяного дяди Сэма, похожего на Трампа.

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За несколько часов подрядчик мэрии демонтировал павильон. Ему осталось убрать груды мусора.

В этом году павильон стал третьим таким бесхозным объектом — 35 киосков были самостоятельно вывезены их владельцами.

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— В прошлом году специалистами мэрии выявлено 230 незаконных временных сооружения. Из них 156 добровольно собственниками и 53 — за счет бюджета. Работа по выявлению незаконно установленных временных сооружений и их демонтажу будет продолжаться, — резюмировала Татьяна Инютина.
благоустройство
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Комментарии (2)

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Маргинал
9 минут назад
И где нам теперь международную обстановку и биржевые индексы обсуждать?
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приму в дар
14 минут назад
и выпровожу маргиналов.
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