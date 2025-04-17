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сегодня, 13:04
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При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией

Владельцы пострадавших автомобилей пожаловались, что дорожники не предупредили их о своих намерениях.

Сегодня перед укладкой финишного слоя асфальта на улице Свердлова компания «Инфинити Групп» наносила на первый слой битумную эмульсию. Часть жидкости попала на машины жителей улицы.

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— Что за спешка? Почему нас не предупредили о таких работах? Мы бы, конечно, загнали машины во дворы и гаражи, - возмутилась одна из пострадавших, Светлана.

Мы обратились к заказчику работ — в управление главного смотрителя Липецка. Нас заверили, что подрядчик за свой счет очистит машины от эмульсии.

В Сети можно найти множество способов это сделать — от мойки лакокрасочного покрытия машин керхером обычной водой (он действенен тогда, когда эмульсия еще не застыла), до оттирания брызг бензином, растворителями и иными химикатами.
ремонт дорог
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Автопокраска
28 минут назад
флакон уайт-спирита отмывает что угодно
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Гость
31 минуту назад
Неужели, нельзя, все это, культурно сделать, машины, пусть отчищают, что за люди? Все, забрызгали, а работы, ноль
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Лак слезет
41 минуту назад
А лачить тачки они тоже будут за свой счет?
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Викторм
41 минуту назад
Обалдеть... Вот это выходка....
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Ю
56 минут назад
Не даром же говорят у нас две беды дураки и дороги.
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ДДД
46 минут назад
и эти две беды порождают третью - дураки на дорогах.
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Даша
57 минут назад
Это кислотный дождь,не было никакого битума.
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А шо
сегодня, 13:22
Опять армяне?
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антидот
сегодня, 13:21
а почему авто стояли на проезжей части, а не во дворах и гаражах, тем более таковые имеются т.к. это частный сектор?
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Алексей
16 минут назад
Потому что ПДД не запрещает им там стоять
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Липчанин
сегодня, 13:21
У меня только один вопрос. Почему жители этих домов не загоняют свои авто в свои дворы, а бросают их на улице где они мешают пешеходам, проезжающему транспорту. Не жалко, будет наукой.
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смотритель зоопарка
сегодня, 13:20
видимо новые чебуреки делали, не опытные
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