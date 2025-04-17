При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией

Владельцы пострадавших автомобилей пожаловались, что дорожники не предупредили их о своих намерениях.

Сегодня перед укладкой финишного слоя асфальта на улице Свердлова компания «Инфинити Групп» наносила на первый слой битумную эмульсию. Часть жидкости попала на машины жителей улицы.— Что за спешка? Почему нас не предупредили о таких работах? Мы бы, конечно, загнали машины во дворы и гаражи, - возмутилась одна из пострадавших, Светлана.Мы обратились к заказчику работ — в управление главного смотрителя Липецка. Нас заверили, что подрядчик за свой счет очистит машины от эмульсии.В Сети можно найти множество способов это сделать — от мойки лакокрасочного покрытия машин керхером обычной водой (он действенен тогда, когда эмульсия еще не застыла), до оттирания брызг бензином, растворителями и иными химикатами.