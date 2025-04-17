Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Общество
863
сегодня, 13:04
15
При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией
Владельцы пострадавших автомобилей пожаловались, что дорожники не предупредили их о своих намерениях.
— Что за спешка? Почему нас не предупредили о таких работах? Мы бы, конечно, загнали машины во дворы и гаражи, - возмутилась одна из пострадавших, Светлана.
Мы обратились к заказчику работ — в управление главного смотрителя Липецка. Нас заверили, что подрядчик за свой счет очистит машины от эмульсии.
В Сети можно найти множество способов это сделать — от мойки лакокрасочного покрытия машин керхером обычной водой (он действенен тогда, когда эмульсия еще не застыла), до оттирания брызг бензином, растворителями и иными химикатами.
0
0
2
1
4
Комментарии (15)