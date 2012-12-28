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27 минут назад
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Завтра в Липецке начнутся гидравлические испытания теплосетей

Полный график отключений горячей воды «Квадра» обещает опубликовать на этой неделе.

 16 марта в Липецке закончится отопительный сезон и в этот же день компания «Квадра» начнет гидравлические испытания тепловых сетей.

Отключения горячей воды во время первого этапа испытаний затронет районы, запитанные от котельных «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко». Горячую воду потребителям отключат до 29 апреля включительно. Об этом сообщили в Липецком филиале компании «Квадра».

Следующие отключения горячей воды произойдут только после всех майских праздников и затронут улицы, находящиеся в контуре теплоснабжения от ТЭЦ-2, котельных «Депутатская», «Октябрьская» и «Льва Толстого». Затем энергетики проверят тепловые сети от котельных «Юго-западная» и «Северо-западная».

«Ранее информация о сроках проведения испытаний была направлена клиентам в платёжных документах, в личных кабинетах и через e-mail-рассылку.

Актуальный график отключения горячей воды для потребителей, обслуживаемых котельными „Привокзальная“, „Угловая“ и „Семашко“, размещён на официальном сайте компании», — рассказали в «Квадре».
 
гидравлические испытания
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Комментарии (4)

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Сначала новые
начнется
7 минут назад
подсчет чистой прибыли.на космонавтов будут менять трубы.21 век,а трубы и утеплитель19века,чтобы можно было каждый год чинить.где современые с утеплителем и проволокой медной внутри трубы как положены на гагариной.
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злой
9 минут назад
16 марта или 16 апреля закончится?
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Министр
13 минут назад
С завтрашнего дня Квадра переквалифицируется в археологов...
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смотритель зоопарка
21 минуту назад
и нас ждет, что??? правильно - порыв за порывом, порыв за порывом...а где вы спросите? а где новую дорогу положили, там и будет... порыв за порывом, порыв за порывом)
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