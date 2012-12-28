Липецкая вечЁрка: два смертельных ДТП в Ельце, завершение отопительного сезона и ветеран СВО назначен вице-губернатором
Общество
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27 минут назад
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Завтра в Липецке начнутся гидравлические испытания теплосетей
Полный график отключений горячей воды «Квадра» обещает опубликовать на этой неделе.
Отключения горячей воды во время первого этапа испытаний затронет районы, запитанные от котельных «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко». Горячую воду потребителям отключат до 29 апреля включительно. Об этом сообщили в Липецком филиале компании «Квадра».
Следующие отключения горячей воды произойдут только после всех майских праздников и затронут улицы, находящиеся в контуре теплоснабжения от ТЭЦ-2, котельных «Депутатская», «Октябрьская» и «Льва Толстого». Затем энергетики проверят тепловые сети от котельных «Юго-западная» и «Северо-западная».
«Ранее информация о сроках проведения испытаний была направлена клиентам в платёжных документах, в личных кабинетах и через e-mail-рассылку.
Актуальный график отключения горячей воды для потребителей, обслуживаемых котельными „Привокзальная“, „Угловая“ и „Семашко“, размещён на официальном сайте компании», — рассказали в «Квадре».
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