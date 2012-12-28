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Автомобиль «Ауди» горел на улице Стаханова
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сегодня, 07:41

Автомобиль «Ауди» горел на улице Стаханова

Пожар начался в моторном отсеке машины.

Ночью у дома №34 на улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль «Ауди».

По словам очевидцев пожара, огонь начал распространятся из моторного отсека. Машину от полного уничтожения спасли прибывшие пожарные.
Ночью у дома №34 на улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль «Ауди». По словам очевидцев пожара, огонь начал распространятся из моторного отсека. Машину от полного уничтожения спасли прибывшие пожарные.
пожар
МЧС
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