Автомобиль «Ауди» горел на улице Стаханова

Пожар начался в моторном отсеке машины.

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Ночью у дома №34 на улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль «Ауди».По словам очевидцев пожара, огонь начал распространятся из моторного отсека. Машину от полного уничтожения спасли прибывшие пожарные.Ночью у дома №34 на улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль «Ауди». По словам очевидцев пожара, огонь начал распространятся из моторного отсека. Машину от полного уничтожения спасли прибывшие пожарные.