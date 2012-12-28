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Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
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Происшествия
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сегодня, 07:41
Автомобиль «Ауди» горел на улице Стаханова
Пожар начался в моторном отсеке машины.
По словам очевидцев пожара, огонь начал распространятся из моторного отсека. Машину от полного уничтожения спасли прибывшие пожарные.
Ночью у дома №34 на улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль «Ауди». По словам очевидцев пожара, огонь начал распространятся из моторного отсека. Машину от полного уничтожения спасли прибывшие пожарные.
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