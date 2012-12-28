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270
21 минуту назад
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В правительстве области появилась вакансия министра экономического развития

Кирилл Дождиков уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Пресс-служба правительства области сообщила о том, что министр экономического развития Кирилл Дождиков уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

В администрации области Кирилл Дождиков появился в августе 2019 года, став заместителем начальника управления экономики. С 2021 года он возглавил это ведомство, сейчас — министерство экономического развития региона.

Пресс-служба сообщает, что под его руководством был реализованы важные проекты «Легализация заработных плат» и «Легализация деятельности ЧОП», разработана стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года. Министерство принимало непосредственное участие в разработке мер поддержки отраслей в период коронавирусной инфекции. При непосредственном участии Кирилла Дождикова Липецкая область одна из первых начала реализацию проекта АСИ по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий. С целью оперативного реагирования на вопросы и предложения бизнеса реализован проект по обработке обратной связи «Бизнес-куратор». В 2024 году регион стал лидером в ЦФО по темпу роста занятых в МСП по отношению к 2021 году. Регион вырвался в лидеры и занимает 1 место в ЦФО и 3 место в РФ по темпам роста среднемесячной заработной платы.
правительство области
кадры
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Комментарии (3)

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...
5 минут назад
пройдена очередная ступень для повышения...
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!
5 минут назад
«Регион вырвался в лидеры и занимает 1 место в ЦФО и 3 место в РФ по темпам роста среднемесячной заработной платы.» Вот это да!!!
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Служба Занятости
6 минут назад
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