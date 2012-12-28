Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты
НЛМК Live
241
сегодня, 13:00
На НЛМК стартовали традиционные экологические субботники
На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала традиционная экологическая акция «Территория чистоты». В течение месяца субботники проведут не только на производственной площадке, но и на прилегающей к предприятию территории.
В субботниках может принять участие любой сотрудник комбината. На корпоративном портале можно выбрать удобное время и место субботника, подтвердить участие и прийти на уборку. Одним из первых к акции подключился эксперт дирекции по экологии и климату НЛМК Александр Воронин. Он пришел на субботник вместе с коллегами-экологами.
— Очень много мусора скопилось за зиму: стекло, пластик, старые покрышки и прочее, - перечисляет Александр Воронин. — Надеюсь, со временем к людям придет осознание, что природу надо беречь.
Экологическую акцию поддержал и главный специалист дирекции по персоналу НЛМК Павел Щукин. Он — постоянный участник субботников комбината.
— Правильная у нас традиция сформировалась, — говорит Павел. — Вижу, что и сегодня много людей отзывчивых пришло. Наша задача — не только навести порядок и убрать мусор после зимы, но и показать, что чистота территории вокруг нас — в наших руках.
Ежегодно в субботниках НЛМК участвуют сотни сотрудников компании. В 2024 году в них приняли участие около 700 работников из 38 структурных подразделений комбината.
3
0
0
1
1