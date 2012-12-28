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сегодня, 13:00

На НЛМК стартовали традиционные экологические субботники

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала традиционная экологическая акция «Территория чистоты». В течение месяца субботники проведут не только на производственной площадке, но и на прилегающей к предприятию территории. 

Первыми на уборку вышли более 300 сотрудников сразу из нескольких цехов НЛМК. На улицах 9 Мая, Алмазная и Металлургов они собрали около 20 тонн мусора, большую часть которого отправили на переработку.

В субботниках может принять участие любой сотрудник комбината. На корпоративном портале можно выбрать удобное время и место субботника, подтвердить участие и прийти на уборку. Одним из первых к акции подключился эксперт дирекции по экологии и климату НЛМК Александр Воронин. Он пришел на субботник вместе с коллегами-экологами. 

— Очень много мусора скопилось за зиму: стекло, пластик, старые покрышки и прочее, - перечисляет Александр Воронин. — Надеюсь, со временем к людям придет осознание, что природу надо беречь. 

Экологическую акцию поддержал и главный специалист дирекции по персоналу НЛМК Павел Щукин. Он — постоянный участник субботников комбината. 

— Правильная у нас традиция сформировалась, — говорит Павел. — Вижу, что и сегодня много людей отзывчивых пришло. Наша задача — не только навести порядок и убрать мусор после зимы, но и показать, что чистота территории вокруг нас — в наших руках. 

Ежегодно в субботниках НЛМК участвуют сотни сотрудников компании. В 2024 году в них приняли участие около 700 работников из 38 структурных подразделений комбината. 

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