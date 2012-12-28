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сегодня, 11:40
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«Профессионалитет» в Липецкой области: быстрый старт в специальности

В колледжах региона прошел Единый День открытых дверей.

Выпускники 9-11-классов в субботу 12 апреля знакомились с огромным спектром специальностей, которые можно получить в колледжах Липецкой области. Для пока еще школьников система профессионального образования проводила Единый День открытых дверей.

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Многолюдно было в металлургическом колледже. Выбирать профессию выпускники приехали даже из соседнего наукограда — Мичуринска.

— У нас небольшой город, получить можно в основном профессии аграрного и пищевого секторов. Узнав о дне открытых дверей в металлургическом колледже, мы всей семьей приехали с ним познакомится: внучке нужна какая-то основательная профессия, востребованная. В Липецке много предприятий, рабочие руки нужны всегда. Посмотрели, ознакомились с несколькими профессиями. Немаловажно для нас – у колледжа есть общежитие, — рассказала бабушка возможной абитуриентки колледжа Лены Людмила Борисовна Мясницина.

Сама Лена рассказала, что ей понравилось направление «Операционная деятельность в логистике»:

— Но время есть, предложений много. Я ознакомлюсь со всеми предлагаемыми профессиями, подумаю хорошенько. Сам колледж уже понравился. Кабинеты и мастерские оснащены хорошо, видно, что все очень серьезно и подготовка соответствующая. Преподаватели очень дружелюбные.

С Мичуринска.JPG

Металлургический колледж один из тех, в которых с 2022 года реализуется федеральная программа «Профессионалитет»*. Она позволяет студентам получить специальность в сокращенные сроки с гарантией трудоустройства. «Профессионалитет» акцентирует внимание на практике, а тесное сотрудничество колледжей с предприятиями, гарантия трудоустройства, корпоративные стипендии, делают обучение максимально эффективным.

По словам исполняющей обязанности директора колледжа Любови Красниковой, по программе «Профессионалитет» в колледже готовят специалистов восьми профессий.

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— Наш колледж стал участником программы «Профессионалитет» первым в регионе, в 2022 году. Первый выпуск всего кластера в 2024 году составил более 1000 человек. Практически все они работают на предприятиях области и имеют достойную заработную плату. Основная задача «Профессионалитета» готовить специалиста под конкретного работодателя. Помимо основной специальности ребята получают дополнительно по 2-3 профессии. В рамках программы «Профессионалитет» мы закупили высокотехнологичное оборудование, на котором наши преподаватели обучают студентов. Они же ребят сопровождают во время практики и готовят к выпуску. Для студентов у нас есть и общежитие, и выплачивается стипендия, — рассказала Любовь Красникова.

Единый день открытых дверей «Профессионалитета» проходил 12 апреля в пяти образовательно-производственных кластеров области. Абитуриенты могли побывать липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже, ЛГТУ и ЕГУ им И. А. Бунина.

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В липецком медицинском колледже тоже было немало молодежи. Желающих познакомится с учебным заведением даже пришлось разбивать на несколько групп.

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Кабинеты колледжа оснащены современным оборудованием и тренажерами, организм человека изучается здесь основательно и наглядно. Тренажер машины «скорой помощи» выполнен в натуральную величину и оснащен настоящим оборудованием. Есть и операционная с роботизированным манекеном.

Медики показывали потенциальным абитуриентам, как они работают, какое оборудование используется в каретах «скорой».

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— Дочь заканчивает девятый класс, у нее есть желание связать себя с медициной и мы пришли познакомиться с колледжем. Знакомство впечатляет: ответственный подход, оснащение — будто в университете. Удивлен. Если дочь решит, после девятого овладевать профессией, отговаривать не буду. Сдаст экзамены, и пусть идет сюда учиться. Сам убедился — в медколледже ей дадут необходимое образование и специальность. И, как говорят, тут студентам дают очень хорошую практику, — оценил увиденное в колледже Алексей Перов.

— Идея «Профессионалитета», — максимальное приближение студента к практике. Наши студенты пробуют себя на практике начиная с первого курса, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии липецкого медколледжа Наталья Фарафонова. — И еще ребята сразу могут выбрать учреждение, в котором потом будут работать, заключить с этим медучреждением целевой договор. В этой медорганизации студентам будут давать еще и знания, которым требуются именно в этом медучреждении. Преимуществом «Профессионалитета» является и то, что срок обучения сокращен на год. Если после 11 класса на фельдшера мы учили три года и 10 месяцев года, то теперь — два года и 10 месяцев. То же самое и с сестринским делом. Сокращение стало возможным благодаря хорошему оснащению, интенсивной практике, новым программам обучения. Нашим выпускникам после обучения открыты все дороги, как в медучреждения, так теперь и для поступления в открывающийся медицинский вуз.

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*В Липецкой области функционируют пять образовательно-производственных кластеров, в которых обучаются свыше 5000 студентов по программам «Профессионалитета». Подготовка кадров ведется в тесном сотрудничестве с 18 ведущими предприятиями региона.

Учащиеся профильных направлений — «Цифровизация машиностроения», «Металлургия», «Здравоохранение» и «Цифровизация энергетики» — осваивают перспективные профессии. Выпускники получат квалификацию сварщиков, механиков, электриков, химиков-технологов, операторов станков с ЧПУ, токарей, слесарей и других технических специалистов, а также медицинских работников. В этом году в Елецком государственном университете откроется новый кластер «АгроХимБиоТех».

Федеральная поддержка в 100 млн рублей позволила создать в Липецке современный образовательно-производственный центр для металлургической отрасли. На его базе будущие специалисты осваивают актуальные профессии: металлургию чёрных металлов, эксплуатацию электрооборудования, обработку металлов давлением и другие востребованные направления.

Современной материально-технической базой центра также пользуются учащиеся Липецкого политехнического техникума и Грязинского технического колледжа, что обеспечивает качественную практическую подготовку кадров для промышленных предприятий региона.

Федеральный проект «Профессионалитет» в 2025 году вошёл в состав нацпроекта «Молодёжь и дети». Ожидается, что это решение позволит сформировать единую экосистему становления и профессионального развития молодежи.
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Комментарии (2)

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5 минут назад
Тоже в доставщики хочу. Где обучают на эту специальность ?
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коля
сегодня, 11:57
Это хорошо все.Тока так не бывает.А бывает вот так.Все работы хороши выбирай на вкус.Я б в доставщики пошел пусть меня научат.))))
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