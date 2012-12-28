Металлурги Новолипецкого комбината провели серию субботников «Зеленая весна»

У одной лишь трамвайной остановки «Известковая» в районе ЛТЗ волонтеры НЛМК собрали более 1,5 тонн мусора.

В субботу утром Липецк накрыли тяжелые дождевые облака. Казалось, накрапывающий дождик сорвет очередной субботник волонтеров НЛМК. Но металлурги — люди особые. К назначенному времени, когда у трамвайной остановки «Известковая» в Тракторном собрались 60 человек, дождь закончился!Организаторами очередной природоохранной акции НЛМК в этот раз стали начальник управления промышленной экологии металлургического комбината Сергей Евсеев и начальник шламперерабатывающего цеха Артем Голощапов. Оба имеют прямое отношение к экологии — Сергей Евсеев отвечает за реализацию всех природоохранных мероприятий НЛМК, а в цехе Артема Голощапова по новой технологии ежегодно перерабатывают до 150 тысяч отходов шлама, отходов, образующихся при мокрой газоочистке. Поэтому уборка мусора на субботнике для них — фактически вторая сторона медали производственной деятельности.Фронт работ перед волонтерами НЛМК и теми, кто решил к ним присоединиться в свой законный выходной, было вроде и небольшой — от одних проходных до других вдоль трамвайных путей, — но очень замусоренный. Обочина дороги у лесополосы и рельсы, по которым вот уже два года как не бегает трамвай, были щедро засыпаны бутылками, жестянками, пластиковой и картонной упаковкой из-под разных продуктов. Чтобы все было организовано, пришедших на субботник разделили по командам, выдали каждому плотный дождевик, перчатки, мешки (кто хотел, воспользовался противоклещевыми аэрозолями) и определили каждой участок работ. И дело пошло!Некоторые металлурги приехали на уборку семьями, как, например, мастер ЦРСО конвертерного цеха №2 Артем Кузьминский. Этот субботник для него, жены Ольги и сына-четвероклассника Вячеслава уже третий. До этого семья убирала мусор на Силикатных озерах и в парке Победы. А теперь жена и сын помогали Артему очищать территорию неподалеку от его места работы. «Чтобы сделать наш город чище», — говорит школьник, также получивший персональный пластиковый пакет. Оказалось, что мальчик никогда не бросает мусор на землю, а всегда ищет урну, чтобы выкинуть даже конфетный фантик.А для специалиста КЦ-2, 43-летней Надежды Брилинковой, этот субботник стал первым. Ее привез муж. Надежда говорит, что ей захотелось поработать с друзьями по работе:— Я получаю настоящее удовольствие от такого занятия. Одно печалит — много мусора. Поймала себя на мысли, что никогда больше не брошу где-нибудь даже бумажку, не говоря уже о чем-то покрупнее.Очень быстро, менее чем через полчаса, каждый волонтер собрал свой первый 120-литровый мешок мусора. Их складывали кучками, после чего взвешивали и наклеивали на них кусочек липкой ленты с указанием веса. Это делали в том числе для того, чтобы определить команду-победителя акции. Но главный критерий субботника — чистота. Поэтому металлурги не пропускали ничего — все, что не трава, листва и ветки, все, что инородно для леса, все попадало в мешки.Организаторы акции Артем Голощапов и Сергей Евсеев работали наравне со всеми.— Это мой второй субботник этой весной, но я даже не посчитаю, в скольких участвовал в прошлые годы. Конечно, можно было бы уделить это время семье, но кто кроме нас наведет порядок в этой части города. Просто удивительно, как тут замусорено, где люди не живут и не отдыхают! Это показатель общей культуры, вернее, бескультурья — бросать мусор где попало. В итоге мусор можно найти в лесу, на берегу реки, на обочине. А тут — окраина. Сюда никакое муниципальное предприятие никогда не доедет, чтобы убрать мусор. Поэтому если не мы, то кто? — сказал Артем Голощапов.— Ко всему прочему я получаю удовольствие от простого физического труда. Приятно осознавать, что эта баклажка не будет тут лежать и гнить пятьсот лет — именно столько будет разлагаться пластик. У всех участников таких субботников, с кем я бы не говорил, те же чувства. Все энергичны, позитивны. Тут ведь результаты труда видны сразу. Вот было грязно — вот стало чисто! А всего-то прошел час. Это же самое приятное дело, если так подумать, делать чистым место, где ты работаешь или живешь. Опять же весело — смотрите, люди свободно общаются друг с другом, — добавляет Сергей Евсеев.Кстати, да. Везде шутки и смех. Потому что многие давно знакомы — по работе, по совместному досугу, по спортивным соревнованиям, по тем же субботникам.— Мы — ремонтники! Мы все — одна команда. Это наш уже пятый этой весной субботник. Хорошо провели время, весело, с пользой. Работаем вместе, отдыхаем вместе и мусор убираем вместе, — заразительно смеется специалист по снабжению цеха по ремонту металлургического оборудования Елена Кулешова.16 ремонтников, у которых тоже был в субботу выходной, справились со своей задачей да и «смежникам» помогли. Они стащили свои мусорные мешки в кучу и теперь ждут взвешивания. Помимо всего прочего они нашли несколько старых шин и даже монитор от древнего японского компьютера, который также валялся в лесу при дороге. Молодой парень из этой команды говорит, что только сейчас, после субботника, наконец-то гонял смысл фразы, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.Но на этом все не закончилось. Для хорошо потрудившихся раскинули раскладной стол, на который выставили бутилированную воду, соки, печеные пирожки, конфеты. Во время перекуса устроили и экологическую викторину: те, кто отвечал правильно, получал призы. Оказалось, бумажные стаканчики для кофе и чая тоже вредят природе, ведь они изнутри покрыты тонкой полиэтиленовой пленкой, которая не подлежит вторичной переработке, а шубы из натурального меха такие же неэкологичные, как и искусственные, ведь при их производстве используется множество химикатов.И вот кульминация — объявление победителей! Одна команда собрала 278 килограммов мусора, вторая — 299, третья — 330. А победила команда второй доменной с 636 килограммами! Ее члены и получили главные призы.— Большое вам спасибо, коллеги, за то, что нашли время в не очень хорошую погоду убрать здесь мусор. Я заметил, кстати, что когда мы начали тут прибираться, погода улучшилась и даже солнышко вышло из-за туч! Помимо того, что мы сделали чище территорию, где часто бываем сами, мы еще и хорошо пообщались, пошутили, посмеялись. Хорошо провели эти полтора часа. Надеюсь, что такой положительный опыт научит нас всех беречь природу, — сказал участникам субботника Сергей Евсеев.