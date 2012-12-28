19-летняя девушка уговорила подругу-подростка на кражу четырёх банок кофе

И получила судимость сразу по двум уголовным статьям.

19-летняя жительница Грязей получила 4 года 1 месяц условного срока с испытательным сроком на 3 года за вовлечение несовершеннолетнюю подругу в преступление и покушение на кражу.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года девушка с подругой-подростком (ей не было ещё 14 лет) спланировала и попыталась совершить кражу четырех банок кофе из магазина. Но подруг остановила женщина-охранник, и украсть кофе на 4,7 тысячи рублей не получилось.В суде 19-летняя девушка признала вину.