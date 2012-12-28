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Происшествия
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сегодня, 16:32
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19-летняя девушка уговорила подругу-подростка на кражу четырёх банок кофе
И получила судимость сразу по двум уголовным статьям.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года девушка с подругой-подростком (ей не было ещё 14 лет) спланировала и попыталась совершить кражу четырех банок кофе из магазина. Но подруг остановила женщина-охранник, и украсть кофе на 4,7 тысячи рублей не получилось.
В суде 19-летняя девушка признала вину.
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