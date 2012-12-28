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36 минут назад
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Схватил за горло сожительницу — получил 200 часов обязательных работ

Женщина просила суд простить любимого. Но он был дебоширом-рецидивистом и до этого 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

63-летний житель Тербунского округа получил 200 часов обязательных работ за угрозу убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).

14 июля этого года у порога дома в селе Покровское сожительница начала высказывать мужчине претензии по поводу его постоянных запоев, началась ссора, и мужчина схватил женщину рукой за горло и высказал угрозу убийством. Женщина испугалась и обратилась в полицию.

В суде она передумала и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Против этого выступила прокуратура Тербунского района, которая поддерживала обвинение. Аргументы прокуратуры были следующие: причиненный вред не заглажен, а мужчина уже 33 раза привлекался к административной ответственности за систематические нарушения общественного порядка: распитие алкоголя в общественных местах, умышленное уничтожение чужого имущества, мелкое хулиганство и так далее.

В результате дело закончилось для мужчины судимостью.
угроза убийством
конфликт
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Комментарии (1)

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Буквоед
6 минут назад
Надо было 33 раза ждать,спасибо-не задушил...Не прощать!Сажать!
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