Каждый третий житель Липецкой области выбрал электронную трудовую книжку

За год число владельцев цифрового документа в регионе выросло на 40 тысяч человек.

Более 140 тысяч жителей Липецкой области выбрали электронные трудовые книжки, сообщили в Отделении СФР по Липецкой области.Электронная трудовая книжка ведётся точно так же, как и её бумажный аналог.«Сведения из электронной трудовой в любой момент можно запросить на бумажном носителе в клиентских службах регионального Соцфонда либо МФЦ. Или самостоятельно проверить записи в своей электронной книжке через личный кабинет на портале „Госуслуги“, — рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.Преимущество цифровой книжки в том, что её нельзя потерять и в ней легко исправить ошибочные сведения. Также электронный документ упрощает оформление пенсии и дистанционный приём на работу.Напомним, право выбирать между бумажной и электронной трудовой книжкой появилось у работников шесть лет назад. Чтобы перейти с бумажной трудовой книжки на электронную, достаточно подать заявление работодателю. Он сделает в бумажной трудовой соответствующую запись, выдаст книжку на руки и направит информацию в региональное отделение СФР.При этом при первом устройстве на работу оформляется только электронная трудовая книжка.